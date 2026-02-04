gyurkóajándékminiszterelnökorbán viktor

Gyurkó ajándékot küldött Orbán Viktornak + videó

Hatvanhét pozitív gondolatot írt a kisfiú.

2026. 02. 04. 22:05
Ajándékot kapott Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban a Mandiner rendezvényén. Virányi Nóri annak a Gyurkó nevű kisfiúnak a nővére, aki decemberben a Digitális Polgári Körök szegedi háborúellenes gyűlésén szerette volna aláíratni magyar zászlóját a kormányfővel, ám mivel ez nem sikerült, később találkoztak egymással. Ehhez az kellett, hogy százezer ember keresse a kisfiút, akinek végül édesanyja jelentkezett a kormányfő közösségi oldalán kommentben.

Virányi Nóri a Várkert Bazárban adta át az ajándékot, erről Orbán Viktor töltött fel egy videót a közösségi oldalára. Mint mondta, mivel 67 nap van hátra a választásokig, a dobozkában 67 üzenet volt. Mint Nóri elmondta,

minden napra egy biztató, pozitív üzenetet írt Gyurkó a miniszterelnök számára.

A miniszterelnök azt mondta, nagyon ráfér a jótanács, és azt üzente Gyurkónak, nyugodtan küldjön minden jót.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Gyurkóval (Forrás: Facebook)


