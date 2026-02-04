Az ügy előzménye, hogy a miniszterelnök megosztotta a Facebook-oldalán a Nemzeti Ellenállás Mozgalom videóját, amelyben elképzelték Ursula von der Leyen és a magyar beosztottja közötti párbeszédet. Magyar Péter nem vette jó néven a felvételt, Kocsis Máté ezek után üzent neki. „Peti! Hallom, el akarsz minket hallgattatni?” – írta a videóhoz a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté Magyar Péternek üzent: Hallom, el akarsz minket hallgattatni! + videó
A Fidesz frakcióvezetője az új Facebook-videójában élesen bírálta Magyar Pétert, amiért, ahogy Kocsis Máté fogalmazott, hisztizik a miniszterelnök videója miatt, amiben az áll, hogy a Tisza Párt elnöke nem tud nemet mondani a brüsszelieknek.
– Peti, látom, hogy nagyon hisztizel a miniszterelnök videója miatt, amiben az van, hogy te nem tudsz nemet mondani a brüsszelieknek, pedig ez az igazság – jegyezte meg Kocsis Máté a videóban.
És most válaszul pont úgy el akarsz minket elhallgattatni, le akarsz tiltani a Facebookról, ahogy a brüsszeli haverjaid mindenkit, aki migrációellenes vagy háborúellenes tartalmakat tesz közzé.
– Peti! Ne fenyegetőzz! Minket nem lehet elhallgattatni, inkább legyél végre őszinte, és valld be az embereknek, hogy mire készültök. Vagy legalább csak gondold át – kérte a Fidesz frakcióvezetője.
Magyar Péter szorgosan dolgozik az irodájában, amikor megcsörren a piros telefon. A vonalban Ursula von der Leyen – így indul az a mesterséges intelligenciával generált videó, amit a Nemzeti Ellenállás Mozgalom tett közzé a Facebook-oldalán . Ezen rágott be Magyar Péter. A képzelt telefonbeszélgetés összhangban van azzal, amit Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott meg: „A Tisza nem fog nemet mondani Ursula mamának.”
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az ukrán sajtó szerint a
Tisza Párt hatalomra kerülése gyökeresen megváltoztathatná Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikáját, és jóval együttműködőbb irányt venne Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében.
Az írás Orbán Anitára, a Tisza Párt külpolitikai felelősére hivatkozva kifejti: a Tisza Párt kész lenne alkalmazkodni a brüsszeli és a kijevi elvárásokhoz.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)
