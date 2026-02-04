Kocsis Máté Magyar Péternek üzent: Hallom, el akarsz minket hallgattatni! + videó

– Peti, látom, hogy nagyon hisztizel a miniszterelnök videója miatt, amiben az van, hogy te nem tudsz nemet mondani a brüsszelieknek, pedig ez az igazság – jegyezte meg Kocsis Máté a videóban.

És most válaszul pont úgy el akarsz minket elhallgattatni, le akarsz tiltani a Facebookról, ahogy a brüsszeli haverjaid mindenkit, aki migrációellenes vagy háborúellenes tartalmakat tesz közzé.

– Peti! Ne fenyegetőzz! Minket nem lehet elhallgattatni, inkább legyél végre őszinte, és valld be az embereknek, hogy mire készültök. Vagy legalább csak gondold át – kérte a Fidesz frakcióvezetője.