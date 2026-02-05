KínaOroszországkapcsolat

Kína és Oroszország együtt tartaná fenn a globális rendet

Az év eleje óta egyre viharosabbá váló nemzetközi helyzetben Kínának és Oroszországnak együtt kell működnie a globális stratégiai stabilitás fenntartása érdekében – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott szerdai videobeszélgetésén.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 1:00
Kína elnöke, Hszi Csin-ping virtuális találkozót tart Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Népi Nagycsarnokban, Kína fővárosában, Pekingben, 2026. február 4-én (Fotó: AFP)
Hszi hangsúlyozta, hogy felelős nagyhatalomként és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként Kínának és Oroszországnak kötelessége a nemzetközi közösséget a méltányosság és igazságosság melletti kiállásra ösztönözni, továbbá megvédeni a második világháború eredményeit, valamint fellépni az ENSZ-központú nemzetközi rendszer és a nemzetközi jog alapelveinek védelmében. Hszi rámutatott, hogy a Putyinnal tavaly folytatott két találkozó új szakaszba léptette a kétoldalú kapcsolatokat.

Hszi Csin-ping kínai államfő (Fotó: Hszinhua)
Vlagyimir Putyin szerint az orosz-kínai együttműködés a kereskedelem, az energiaipar, a technológia és a mezőgazdaság területén tovább mélyült, miközben a kulturális és társadalmi kapcsolatok is élénkültek. Hozzátette, hogy a kölcsönös vízummentesség megkönnyítette a két ország állampolgárainak utazását, és Moszkva bizakodó a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően.

Putyin szerint Oroszország és Kína kölcsönösen támogatja egymást szuverenitási és biztonsági kérdésekben, valamint erősíti együttműködését a gazdaság, az oktatás és a kultúra területén.

Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva folytatni kívánja stratégiai koordinációját Pekinggel az ENSZ-ben, a Sanghaji Együttműködési Szervezetben (SCO) és a BRICS-ben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-Ping (Fotó: AFP)

