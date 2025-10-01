Szorosabb együttműködés Kína és Oroszország között

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke gratulált Hszi Csin-ping kínai vezetőnek a Kínai Népköztársaság megalapításának 76. évfordulója alkalmából, és kiemelte a két ország közötti kapcsolatok példátlanul magas szintjét – számolt be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke és Hszi Csin-ping kínai elnök szeméyesen egyeztetett Pekingben

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / AFP

„Az orosz–kínai kapcsolatok példátlanul magas szinten vannak – ezt teljes mértékben megerősítették a közelmúltbeli alapos és konstruktív megbeszéléseink Tiencsinben és Pekingben” – áll a Kreml honlapján közzétett táviratban.

Amint arról lapunkban beszámoltunk, a pekingi csúcstalálkozót követően Hszi és Putyin egyaránt kemény kritikát fogalmazott meg a nyugati kormányokkal szemben. Hszi „zaklató magatartással” vádolt bizonyos országokat – egyértelműen az Egyesült Államokra utalva –, míg Putyin Oroszország ukrajnai hadműveletét vette védelmébe, és a háború kirobbanásáért a Nyugatot okolta.

Borítókép: Az orosz és a kínai elnök szorosabbra fűzte a szálakat Pekingben. (Fotó: AFP)