Megváltozott a sorrend: Oroszország Kína elé lépett

A Global Firepower évente állítja fel azt a katonai erősorrendet, amelyben 145 ország szerepel. A GFP Index kiszámítása több mint hatvan különböző mutatón alapul, így nem kizárólag a hadseregek létszámát vagy a haditechnikai eszközök mennyiségét vizsgálja. Az értékelés során figyelembe veszik az adott állam pénzügyi helyzetét, földrajzi adottságait, logisztikai képességeit, valamint azokat a strukturális tényezőket is, amelyek hosszú távon befolyásolják a katonai teljesítőképességet. Mindezek alapján Oroszország a második helyen végzett – írja a Lenta.

Oroszország Kínát megelőzve került a második helyre Fotó: AFP

A 2026-os GFP Index alapján Oroszország a második helyen végzett a 145 vizsgált ország közül. Az Egyesült Államok megőrizte vezető pozícióját, míg Kína a harmadik helyre szorult vissza.

A Global Firepower listáján a világ tíz legerősebb hadserege közé India, Dél-Korea, Franciaország, Japán, az Egyesült Királyság, Törökország és Olaszország is bekerült.

A Global Firepower rangsora külön hangsúlyt helyez arra, hogy az egyes országok milyen gyorsan és hatékonyan képesek mozgósítani erőforrásaikat, fenntartani haderejük működését, valamint reagálni a változó biztonsági környezetre. A katonai erő így nem pusztán fegyverek és katonák számában mérhető, hanem egy komplex stratégiai és gazdasági háttér eredményeként jelenik meg. Korábban a Pentagon egy, a kínai katonai képességeket elemző jelentésben, – melyet a Bloomberg szemlézett – arra hívta fel a figyelmet, hogy Kína és Oroszország tovább mélyíti stratégiai partnerségét.

A jelentés szerint ezt az együttműködést „szinte biztosan az Egyesült Államokkal szembeni ellenállás vezérli”.

A 2026-os Global Firepower Index adatai mindenesetre azt jelzik, hogy Oroszország katonai súlya továbbra is meghatározó a nemzetközi erőtérben.