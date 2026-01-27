OroszországhaderőKínahadseregMoszkvafelmérés

Megváltozott a sorrend: Oroszország Kína elé lépett

Oroszország a világ második legerősebb katonai hatalmává lépett elő a Global Firepower (GFP) Index legfrissebb, 2026-os rangsora szerint. A világ országait katonai erő alapján összehasonlító lista szerint Oroszország Kínát megelőzve került a második helyre, miközben továbbra is az Egyesült Államok vezeti az összesítést.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 1:00
Oroszország a világ második legerősebb katonai hatalmává lépett elő a Global Firepower (GFP) Index legfrissebb, 2026-os rangsora szerint Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Global Firepower évente állítja fel azt a katonai erősorrendet, amelyben 145 ország szerepel. A GFP Index kiszámítása több mint hatvan különböző mutatón alapul, így nem kizárólag a hadseregek létszámát vagy a haditechnikai eszközök mennyiségét vizsgálja. Az értékelés során figyelembe veszik az adott állam pénzügyi helyzetét, földrajzi adottságait, logisztikai képességeit, valamint azokat a strukturális tényezőket is, amelyek hosszú távon befolyásolják a katonai teljesítőképességet. Mindezek alapján Oroszország a második helyen végzett – írja a Lenta.

Oroszország Kínát megelőzve került a második helyre
Oroszország Kínát megelőzve került a második helyre Fotó: AFP

A 2026-os GFP Index alapján Oroszország a második helyen végzett a 145 vizsgált ország közül. Az Egyesült Államok megőrizte vezető pozícióját, míg Kína a harmadik helyre szorult vissza. 

A Global Firepower listáján a világ tíz legerősebb hadserege közé India, Dél-Korea, Franciaország, Japán, az Egyesült Királyság, Törökország és Olaszország is bekerült.

A Global Firepower rangsora külön hangsúlyt helyez arra, hogy az egyes országok milyen gyorsan és hatékonyan képesek mozgósítani erőforrásaikat, fenntartani haderejük működését, valamint reagálni a változó biztonsági környezetre. A katonai erő így nem pusztán fegyverek és katonák számában mérhető, hanem egy komplex stratégiai és gazdasági háttér eredményeként jelenik meg. Korábban a Pentagon egy, a kínai katonai képességeket elemző jelentésben, – melyet a Bloomberg szemlézett – arra hívta fel a figyelmet, hogy Kína és Oroszország tovább mélyíti stratégiai partnerségét.

A jelentés szerint ezt az együttműködést „szinte biztosan az Egyesült Államokkal szembeni ellenállás vezérli”. 

A 2026-os Global Firepower Index adatai mindenesetre azt jelzik, hogy Oroszország katonai súlya továbbra is meghatározó a nemzetközi erőtérben.

Megkérdőjelezhetetlen Oroszország dominanciája

A földgáz meghatározó szerepet játszik a globális energiarendszerben, mivel kulcsfontosságú az áramtermelésben, a fűtésben és az iparban. Pár napja arról is beszámoltunk, hogy a világ igazolt földgáztartalékai rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg: 

az Energy Institute 2025-ös jelentése szerint Oroszország áll az élen, őt Irán és Katar követi, míg Venezuela a kőolajtartalékokban vezet. 

A nagy készletek azonban önmagukban nem jelentenek gazdasági biztonságot, erről az alábbi cikkben írtunk részletesen.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu