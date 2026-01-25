Davosra figyelt a héten Európa, Magyarország a Béketanács alapító tagja lett – videó

Kétnapos egyeztetések értek véget Abu-Dzabiban az ukrajnai háború rendezéséről, amelyeken Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői vettek részt. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szerint most először volt ilyen összetételű háromoldalú tárgyalás.
„A megbeszélések konstruktív és pozitív légkörben zajlottak, és magukban foglalták az orosz és ukrán képviselők közötti közvetlen interakciót az Egyesült Államok által javasolt békemegállapodás függőben lévő kérdéseiről, valamint a bizalomépítő intézkedéseket, amelyek célja az átfogó megállapodás felé való előrelépés elősegítése” – olvasható a közleményben.
Moszkva továbbra is nyitott a párbeszédre, az újabb tárgyalások már jövő héten létrejöhetnek.
