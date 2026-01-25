tárgyalásAbu-DzabiBéketanácsorosz-ukrán háborúDavos

Davosra figyelt a héten Európa, Magyarország a Béketanács alapító tagja lett – videó

Sűrű hetet zárt a külpolitika: Abu-Dzabiban először tárgyalt együtt az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna a háború lezárásáról, Davosban pedig Donald Trump és más vezetők a világpolitika jövőjéről fogalmaztak meg üzeneteket. Megalakult a Béketanács, Magyarország az alapítók között van. Közben Kijevben az energiaválság belpolitikai feszültségeket is kiélezett.

2026. 01. 25. 17:58
Orbán Viktor a Béketanács alapítói tagja lett.
Forrás: AFP
Kétnapos egyeztetések értek véget Abu-Dzabiban az ukrajnai háború rendezéséről, amelyeken Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői vettek részt. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma szerint most először volt ilyen összetételű háromoldalú tárgyalás.

Magas szintű ukrán, orosz és amerikai delegációk érkeztek Abu-Dzabiba tárgyalásokra Fotó: AFP
Magas szintű ukrán, orosz és amerikai delegációk érkeztek Abu-Dzabiba tárgyalásokra Fotó: AFP

„A megbeszélések konstruktív és pozitív légkörben zajlottak, és magukban foglalták az orosz és ukrán képviselők közötti közvetlen interakciót az Egyesült Államok által javasolt békemegállapodás függőben lévő kérdéseiről, valamint a bizalomépítő intézkedéseket, amelyek célja az átfogó megállapodás felé való előrelépés elősegítése” – olvasható a közleményben.

Moszkva továbbra is nyitott a párbeszédre, az újabb tárgyalások már jövő héten létrejöhetnek.

Volodimir Zelenszkij is konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. 

„A tárgyalások középpontjában a háború befejezésének lehetséges paraméterei álltak” – írta közösségi oldalán az ukrán elnök, aki szerint kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok szerepet vállaljon a folyamat felügyeletében: 

Nagyra értékelem annak megértését, hogy az Egyesült Államoknak meg kell figyelnie és felügyelnie kell a háború befejezésének és a valódi biztonság garantálásának folyamatát.

Milyen eredményt hozott Davos?

A davosi Világgazdasági Fórumon Donald Trump amerikai elnök határozottan beszélt Grönland stratégiai jelentőségéről. Úgy fogalmazott, hogy a sziget biztonságát egyedül az Egyesült Államok tudja szavatolni, és Washington fellépésének köszönhető, hogy más nagyhatalmak nem alakítottak ki katonai jelenlétet a térségben.

Trump Grönlandot olyan térségként jellemezte, amelyet az Egyesült Államok megóvott és védelme alá vont, ezzel megakadályozva más országok megjelenését a szigeten. Kijelentései komoly nemzetközi reakciókat váltottak ki, mivel Dánia és Grönland egyaránt a szuverenitás kérdését tekinti átléphetetlen határnak.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint ugyanakkor valamilyen megállapodás már biztosan létrejött, amelyet a NATO főtitkára közvetítésével fogadtak el, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a NATO főtitkára önmagában nem szuverén szereplő, legfeljebb közvetíthetett a dánok, az európaiak és az amerikaiak között.

A megállapodás részletei jelenleg nem nyilvánosak, és minden jel arra utal, hogy még a teljes kidolgozottság sincs meg. A nyilvánosságban megjelent találgatások között azonban szerinte reális egy, a brit–ciprusi modellhez hasonló megoldás. Ennek lényege, hogy Cipruson brit tulajdonban lévő, brit szuverén bázisok működnek, amelyek ugyan Ciprus szigetén vannak, de jogilag Nagy-Britanniához tartoznak – mutatott rá a kutató.

Magyarország a Béketanács alapítói között

Davosban megalakult a Béketanács, Magyarország az alapítók között van. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta:

Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a háború nemcsak emberéleteket követel, hanem gazdasági és társadalmi eredményeket is romba dönthet, ezért a béke alapvető nemzeti érdek.

Hazánk ott ül az asztalnál új világrend kialakulásánál

Megnyílt a Konfuciusz Intézet a győri Széchenyi István Egyetemen. Magyarország, Európával ellentétben, ott ül az asztalnál az új világrend kialakulásánál – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Megfagynak az emberek Kijevben

Kijevben a január eleji orosz csapást követően tovább mélyült az energiaválság: a rendkívüli hidegben számos lakás maradt fűtés, meleg víz és elektromos áram nélkül, ami éles belpolitikai vitákat indított el. Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan bírálta a főváros vezetését, és a felkészületlenségért Vitalij Klicsko polgármestert tette felelőssé. 

Borítókép: Orbán Viktor a Béketanács alapítói tagja lett (Fotó: AFP)

