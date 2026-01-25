Davosra figyelt a héten Európa, Magyarország a Béketanács alapító tagja lett – videó

Milyen eredményt hozott Davos?

A davosi Világgazdasági Fórumon Donald Trump amerikai elnök határozottan beszélt Grönland stratégiai jelentőségéről. Úgy fogalmazott, hogy a sziget biztonságát egyedül az Egyesült Államok tudja szavatolni, és Washington fellépésének köszönhető, hogy más nagyhatalmak nem alakítottak ki katonai jelenlétet a térségben.

Trump Grönlandot olyan térségként jellemezte, amelyet az Egyesült Államok megóvott és védelme alá vont, ezzel megakadályozva más országok megjelenését a szigeten. Kijelentései komoly nemzetközi reakciókat váltottak ki, mivel Dánia és Grönland egyaránt a szuverenitás kérdését tekinti átléphetetlen határnak.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint ugyanakkor valamilyen megállapodás már biztosan létrejött, amelyet a NATO főtitkára közvetítésével fogadtak el, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a NATO főtitkára önmagában nem szuverén szereplő, legfeljebb közvetíthetett a dánok, az európaiak és az amerikaiak között.

A megállapodás részletei jelenleg nem nyilvánosak, és minden jel arra utal, hogy még a teljes kidolgozottság sincs meg. A nyilvánosságban megjelent találgatások között azonban szerinte reális egy, a brit–ciprusi modellhez hasonló megoldás. Ennek lényege, hogy Cipruson brit tulajdonban lévő, brit szuverén bázisok működnek, amelyek ugyan Ciprus szigetén vannak, de jogilag Nagy-Britanniához tartoznak – mutatott rá a kutató.