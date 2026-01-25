Trumpbékeorosz–ukrán háborúZelenszkijDavos

Trump hosszú távú megoldást akar

Donald Trump amerikai elnök arra adott utasítást tárgyalódelegációjának, hogy az ukrajnai konfliktus lezárását célzó egyeztetéseken hosszú távú politikai megállapodás kidolgozására törekedjenek. Amerikai tisztviselők szerint a közelmúlt diplomáciai lépései egy olyan tárgyalási struktúra kialakulását vetítik előre, amelyben Washington közvetítőként kapcsolja össze Kijevet és Moszkvát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 9:40
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Patrick Smith Forrás: Getty Images/AFP
Magas rangú amerikai források szerint Trump a davosi Világgazdasági Fórumon folytatott egyeztetésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel áttekintette az elmúlt hónapok diplomáciai lépéseit, majd iránymutatást adott az amerikai tárgyalódelegációnak. A cél nem pusztán egy átmeneti fegyvernyugvás, hanem egy olyan keretrendszer kialakítása, amely tartós stabilitást biztosítana – írja a National Harald cikkére hivatkozva az Origo.

Trump hosszú távú megoldást akar az ukrajna háború rendezésére Fotó: - / UAE PRESIDENTIAL COURT
Trump hosszú távú megoldást akar az ukrajna háború rendezésére Abu Dzabiban találkozott az ukrán, az orosz és az amerikai delegáció Fotó: - / UAE PRESIDENTIAL COURT

 

A megbeszélések ezt követően Abu-Dzabiban folytatódtak, majd amerikai küldöttek Oroszországban tárgyaltak Vlagyimir Putyin elnökkel. A tisztviselők a találkozókat kifejezetten eredményesnek nevezték, és úgy fogalmaztak: ezek jelentették az áttörést a háromoldalú tárgyalási keret kialakításában – teszi hozzá a portál.

Az egyeztetések során a legkényesebb kérdések kerültek napirendre: szó esett Ukrajna háborút követő biztonsági garanciáiról, a területi rendezésről, az újjáépítés finanszírozásáról és a befagyasztott vagyon jövőjéről is. Az Egyesült Államok közvetítői szerepet szánna magának, ugyanakkor jelezte, hogy nem készül amerikai csapatok ukrajnai telepítésére, hanem hírszerzési, megfigyelési és logisztikai támogatással járulna hozzá a megállapodás végrehajtásához.

A tisztviselők szerint a tárgyalások hangneme meglepően konstruktív volt, az ukrán és az orosz delegációk hosszú idő után először közvetlenül, feszültség nélkül egyeztettek. A következő napokban újabb találkozók várhatók, ismét Abu-Dzabiban, ahol a felek a tűzszünet részletein és a hosszabb távú politikai rendezésen dolgozhatnak tovább.

A tárgyalásokon gazdasági témák is előkerültek, így a zaporizzsjai atomerőmű további sorsa, amely jelenleg orosz ellenőrzés alatt áll. Konkrét megállapodás egyelőre nem született, de amerikai értesülések szerint felvetődött annak lehetősége, hogy az erőműben megtermelt villamos energiát Ukrajna és Oroszország megosztva használja fel.

„Pénteken és szombaton az Egyesült Államok Ukrajna és Oroszország részvételével háromoldalú egyeztetést hangolt össze, amelynek az Egyesült Arab Emírségek adott otthont. A tárgyalások rendkívül konstruktív légkörben zajlottak, és megállapodás született arról, hogy a megbeszélések a jövő héten Abu-Dzabiban folytatódnak. Donald Trump elnök és teljes csapata elkötelezett az ukrajnai háború lezárása és a béke megteremtése mellett” – olvasható Steve Witkoff különmegbízott közösségi oldalán.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

