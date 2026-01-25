Trump hosszú távú megoldást akar

A tisztviselők szerint a tárgyalások hangneme meglepően konstruktív volt, az ukrán és az orosz delegációk hosszú idő után először közvetlenül, feszültség nélkül egyeztettek. A következő napokban újabb találkozók várhatók, ismét Abu-Dzabiban, ahol a felek a tűzszünet részletein és a hosszabb távú politikai rendezésen dolgozhatnak tovább.

A tárgyalásokon gazdasági témák is előkerültek, így a zaporizzsjai atomerőmű további sorsa, amely jelenleg orosz ellenőrzés alatt áll. Konkrét megállapodás egyelőre nem született, de amerikai értesülések szerint felvetődött annak lehetősége, hogy az erőműben megtermelt villamos energiát Ukrajna és Oroszország megosztva használja fel.