Súlyos dróntámadás érte Nyugat-Ukrajnát

Orosz „Shahed” kamikaze drónok vették célba Ukrajna nyugati térségét, ahol a légvédelem több pilóta nélküli repülőeszközt lelőtt. A dróntámadás következtében áramkimaradások voltak a régióban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 7:06
Shahed drón Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Orosz kamikaze drónok jelentek meg Ukrajna nyugati részén, elsősorban Csernyivci környékén. A támadást január 24-én késő este észlelték, amikor több pilóta nélküli repülőeszköz érkezett Nyugat-Ukrajna irányába – írja az Origo.

Dróntámadás után Szlovjanszkban, 2026. január 15-én
Dróntámadás után Szlovjanszkban, 2026. január 15-én Fotó: AFP

Ruszlan Oszipenko, a Csernyivci Területi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a térségben működésbe léptek a légvédelmi egységek, és megfigyelői értesülések szerint legalább két „Shahed” drónt megsemmisítettek. A légierő később közölte: az egyik pilóta nélküli eszköz északi irányból közelítette meg Csernyivcit, majd egy további drónt is azonosítottak a város légterében.

A helyi források robbanásokról és légvédelmi beavatkozásról számoltak be, a hatóságok pedig arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak óvóhelyeken, ne készítsenek felvételeket, és a roncsokat jelentsék. A támadásnak egyelőre nincs hivatalosan megerősített következménye, bár a térségben átmeneti áramkimaradások voltak, a légteret pedig az éjszaka folyamán biztonságosnak nyilvánították – derül ki 24tv.ua cikkéből. 

Elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy Moszkva egyre nagyobb mértékben vet be kamikaze drónokat, mivel rakétakészletei megcsappantak. Dmitrij Zsmajlo, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ ügyvezető igazgatója szerint Oroszország akár tartós, ismétlődő dróntámadásokkal is igyekezhet nyomás alá helyezni Ukrajna légvédelmét, ugyanakkor ennek megvalósítását továbbra is komoly műszaki és logisztikai akadályok nehezítik.

A Shahed drónok iráni eredetű, pilóta nélküli harci eszközök, amelyek csavargó lőszerként, azaz robbanó kamikaze drónként működnek. A fejlesztést eredetileg az iráni Shahed Aviation Industries végezte, később azonban Oroszország is elindította saját gyártását az iráni tervek felhasználásával. Az orosz-ukrán háborúban, különösen a 2022-es támadás óta, az orosz hadsereg mind az iráni, mind az orosz előállítású változatokat bevetette Ukrajna ellen.

A The Kyiv Independent arról számol be, hogy Oroszország az éjszaka nagyszabású légitámadást hajtott végre Kijev ellen: egy ember életét vesztette, négyen megsebesültek. 

Borítókép: Shahed drón (Fotó: AFP)

