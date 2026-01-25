Súlyos dróntámadás érte Nyugat-Ukrajnát

Orosz kamikaze drónok jelentek meg Ukrajna nyugati részén, elsősorban Csernyivci környékén. A támadást január 24-én késő este észlelték, amikor több pilóta nélküli repülőeszköz érkezett Nyugat-Ukrajna irányába – írja az Origo.

Dróntámadás után Szlovjanszkban, 2026. január 15-én Fotó: AFP

Ruszlan Oszipenko, a Csernyivci Területi Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a térségben működésbe léptek a légvédelmi egységek, és megfigyelői értesülések szerint legalább két „Shahed” drónt megsemmisítettek. A légierő később közölte: az egyik pilóta nélküli eszköz északi irányból közelítette meg Csernyivcit, majd egy további drónt is azonosítottak a város légterében.

A helyi források robbanásokról és légvédelmi beavatkozásról számoltak be, a hatóságok pedig arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak óvóhelyeken, ne készítsenek felvételeket, és a roncsokat jelentsék. A támadásnak egyelőre nincs hivatalosan megerősített következménye, bár a térségben átmeneti áramkimaradások voltak, a légteret pedig az éjszaka folyamán biztonságosnak nyilvánították – derül ki 24tv.ua cikkéből.