Undorítónak nevezték az izlandiak az Eb-bronzérmes horvát kézilabda-válogatottat

Bjarki Már Elísson különösen csalódott volt azok után, hogy Izland lemaradt az éremről Herningben. A kézilabda-Eb kisdöntőjét a horvát csapat egy góllal nyerte meg, ezzel a torna során másodszor is legyőzte a skandinávokat. (Az első győzelmüket még a középdöntőben aratták Izland ellen a horvátok.) Bjarki Már Elísson szerint egyenesen kiábrándító, ami velük vasárnap este történt.

Fotó: Ritzau Scanpix

Izland a kézilabda-Eb legantipatikusabb csapata

A játékos nemes egyszerűséggel undorítónak nevezte a horvátok kézilabdáját és az ellenfél stílusát. Azt mondta, hogy az ellen a játékmód ellen, amit a horvát csapat bemutat, nincs ellenszerük. – Szándékosan lelassítják, széttördelik a játékot.

Egyszerűen undorító, amit csinálnak. És ami a legborzalmasabb ebben az egészben, hogy semmilyen ellenszerünk nem volt erre.

– Soha nem voltunk ennyire közel az éremszerzéshez, mint most. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy mindez velünk megtörténhetett. Reggel úgy keltem fel, hogy meglesz az érem. Nagyon csalódott vagyok, hogy mindez nem sikerült – fejezte be nyilatkozatát az izlandi játékos.

Annyit tett még hozzá, hogy ez a negyedik hely jó alap a jövőre nézve, szerinte hamarosan eljön az az idő, amikor az izlandi csapat érmes lesz egy világversenyen.

Az izlandiaknak különösen az fáj, hogy a horvát csapat kispadján izlandi szövetségi kapitány, Dagur Sigurðsson ült. Kiemelték, hogy az izlandi válogatott a 2025-ös világbajnokságon egyetlen meccset vesztett el, azt éppen Horvátország ellen, míg a mostani Eb-n kétszer kaptak ki tőlük.