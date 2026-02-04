Otthon Start ProgramPanyi MiklósKoncz Zsófia

Otthonteremtés: átlépte a folyósított hitelszerződések száma a 22 ezret

Minden második hitelszerződést fiatal házaspárok kötöttek az ősszel útjára indított Otthon start programban, a január végével folyósított lakáshitelek száma pedig meghaladta a 22 ezret. A kormányzati otthonteremtési program eddigi teljesítményéről Szerencsen számolt be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

2026. 02. 04.
Panyi Miklós a térség fideszes országgyűlési képviselőjével, Koncz Zsófiával Szerencsen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: az Otthon start program öt hónap alatt 33 ezer fiatalt segített az első otthonhoz jutásában. Ezek nagyon jó számok, ezek nagyon komoly eredmények, és azt mutatják, hogy ez a program a rendszerváltás utáni legerősebb és legsikeresebb otthonteremtési program – mutatott rá az államtitkár.

Debrecen, 2025. szeptember 1.Az Otthon Start Programot hirdető plakát Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.MTI/Czeglédi Zsolt, otthonteremtés
Az otthonteremtési programban részt vevők átlagéletkora 34 év. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Borsodban 25 milliárd forintot mozdított meg az otthonteremtési program

Az Otthon start program egy év alatt hetven-nyolcvanezer fiatalt segít az első otthonhoz jutásában – emelte ki Panyi Miklós, hozzátéve: a programban részt vevők átlagéletkora 34 év, az átlagos hiteligénylési összeg pedig 34 millió forint. A csok plusz szerződések aránya 15 százalék körüli, adóstársként pedig a szülőket nyolcszázalékos aránnyal vonják be. A 22 ezer folyósított hitelszerződéssel a kihelyezett hitelösszeg 750 milliárd forint értékű – jegyezte meg. 

Panyi Miklós a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei adatok kapcsán elmondta, ezer hitelt már folyósítottak, és további ötszáz van elbírálás alatt. A vármegyében az átlagos hitelösszeg 25 millió forint. Ez azt is jelenti, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 25 milliárd forintnyi hitelösszeg mozdult meg, és itt is már több mint ezer fiatalnak segítette a program az otthonteremtését – mondta. Jelezte, a vármegyei adatokban azt látják, hogy az ingatlanok 

  • 15 százaléka ötven négyzetméter alatti, 
  • 60 százalékuk ötven és száz négyzetméter közötti, 
  • további 25 százaléka pedig száz négyzetméternél nagyobb. 

Ez azt is mutatja, hogy a programban lehetőség van arra, hogy ne csak az első otthonukhoz jussanak hozzá a fiatalok, hanem olyan otthonhoz, ami akár egy teljes, nagycsaládos életpályán keresztül is otthonukként szolgál – fogalmazott. A szerencsi járási adatok kapcsán kifejtette, a kilencven befogadott hitelkérelemből már hetven hitelszerződést jóváhagytak a pénzintézetek, összesen 1,3 milliárd forintnyi hitelösszeg mozdult meg ebben a járásban. 

 

Számíthatnak a kormányra a családok

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a nemzeti kormánynak mindig a magyar családok támogatása volt a fontos. 2010 óta a családtámogatási rendszerünk nemzetközi szinten is valóban egyedülállóvá vált – jelentette ki. 

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a családtámogatási rendszer három fő pilléren mozog, a családok anyagi megerősítése, valamint a család és a munka közötti egyensúly megteremtése mellett az otthonteremtés a prioritás. Emlékeztetett, a különböző csokos programok már több százezer családnak segített az otthonteremtésben. 

Koncz Zsófia közölte, az Otthon start program a csok plusszal, a falusi csokkal, valamint a babaváró hitellel is kombinálható, és azt tapasztalják, hogy ez nagy segítséget jelent a fiataloknak. Az államtitkár emlékeztetett, januártól elindult a családi adócsökkentés plusz is, a megemelt családi adókedvezményekkel növelt első fizetések pedig februárban érkeznek. Ez egymillió családot érint – tette hozzá. 

A családok anyagi megerősítése lehetőséget ad arra, hogy az otthonteremtésbe jobban bele tudjanak vágni, ez a két dolog nagyon jól összecseng. A magyar családok számíthatnak ránk – jelentette ki az államtitkár. Kiemelte, az Otthon start program, illetve a családtámogatások lehetőséget adnak arra is, hogy a vidék megtartó erejét tovább növeljék. 

