Otthonteremtés: átlépte a folyósított hitelszerződések száma a 22 ezret

Panyi Miklós a térség fideszes országgyűlési képviselőjével, Koncz Zsófiával Szerencsen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: az Otthon start program öt hónap alatt 33 ezer fiatalt segített az első otthonhoz jutásában. Ezek nagyon jó számok, ezek nagyon komoly eredmények, és azt mutatják, hogy ez a program a rendszerváltás utáni legerősebb és legsikeresebb otthonteremtési program – mutatott rá az államtitkár.

Az otthonteremtési programban részt vevők átlagéletkora 34 év. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Borsodban 25 milliárd forintot mozdított meg az otthonteremtési program

Az Otthon start program egy év alatt hetven-nyolcvanezer fiatalt segít az első otthonhoz jutásában – emelte ki Panyi Miklós, hozzátéve: a programban részt vevők átlagéletkora 34 év, az átlagos hiteligénylési összeg pedig 34 millió forint. A csok plusz szerződések aránya 15 százalék körüli, adóstársként pedig a szülőket nyolcszázalékos aránnyal vonják be. A 22 ezer folyósított hitelszerződéssel a kihelyezett hitelösszeg 750 milliárd forint értékű – jegyezte meg.

Panyi Miklós a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei adatok kapcsán elmondta, ezer hitelt már folyósítottak, és további ötszáz van elbírálás alatt. A vármegyében az átlagos hitelösszeg 25 millió forint. Ez azt is jelenti, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 25 milliárd forintnyi hitelösszeg mozdult meg, és itt is már több mint ezer fiatalnak segítette a program az otthonteremtését – mondta. Jelezte, a vármegyei adatokban azt látják, hogy az ingatlanok

15 százaléka ötven négyzetméter alatti,

60 százalékuk ötven és száz négyzetméter közötti,

további 25 százaléka pedig száz négyzetméternél nagyobb.

Ez azt is mutatja, hogy a programban lehetőség van arra, hogy ne csak az első otthonukhoz jussanak hozzá a fiatalok, hanem olyan otthonhoz, ami akár egy teljes, nagycsaládos életpályán keresztül is otthonukként szolgál – fogalmazott. A szerencsi járási adatok kapcsán kifejtette, a kilencven befogadott hitelkérelemből már hetven hitelszerződést jóváhagytak a pénzintézetek, összesen 1,3 milliárd forintnyi hitelösszeg mozdult meg ebben a járásban.

Számíthatnak a kormányra a családok

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a nemzeti kormánynak mindig a magyar családok támogatása volt a fontos. 2010 óta a családtámogatási rendszerünk nemzetközi szinten is valóban egyedülállóvá vált – jelentette ki.