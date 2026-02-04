Otthonteremtés: átlépte a folyósított hitelszerződések száma a 22 ezret

Panyi Miklós a térség fideszes országgyűlési képviselőjével, Koncz Zsófiával Szerencsen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: az Otthon start program öt hónap alatt 33 ezer fiatalt segített az első otthonhoz jutásában. Ezek nagyon jó számok, ezek nagyon komoly eredmények, és azt mutatják, hogy ez a program a rendszerváltás utáni legerősebb és legsikeresebb otthonteremtési program – mutatott rá az államtitkár.
Borsodban 25 milliárd forintot mozdított meg az otthonteremtési program
Az Otthon start program egy év alatt hetven-nyolcvanezer fiatalt segít az első otthonhoz jutásában – emelte ki Panyi Miklós, hozzátéve: a programban részt vevők átlagéletkora 34 év, az átlagos hiteligénylési összeg pedig 34 millió forint. A csok plusz szerződések aránya 15 százalék körüli, adóstársként pedig a szülőket nyolcszázalékos aránnyal vonják be. A 22 ezer folyósított hitelszerződéssel a kihelyezett hitelösszeg 750 milliárd forint értékű – jegyezte meg.
Panyi Miklós a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei adatok kapcsán elmondta, ezer hitelt már folyósítottak, és további ötszáz van elbírálás alatt. A vármegyében az átlagos hitelösszeg 25 millió forint. Ez azt is jelenti, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 25 milliárd forintnyi hitelösszeg mozdult meg, és itt is már több mint ezer fiatalnak segítette a program az otthonteremtését – mondta. Jelezte, a vármegyei adatokban azt látják, hogy az ingatlanok
- 15 százaléka ötven négyzetméter alatti,
- 60 százalékuk ötven és száz négyzetméter közötti,
- további 25 százaléka pedig száz négyzetméternél nagyobb.
Ez azt is mutatja, hogy a programban lehetőség van arra, hogy ne csak az első otthonukhoz jussanak hozzá a fiatalok, hanem olyan otthonhoz, ami akár egy teljes, nagycsaládos életpályán keresztül is otthonukként szolgál – fogalmazott. A szerencsi járási adatok kapcsán kifejtette, a kilencven befogadott hitelkérelemből már hetven hitelszerződést jóváhagytak a pénzintézetek, összesen 1,3 milliárd forintnyi hitelösszeg mozdult meg ebben a járásban.
Számíthatnak a kormányra a családok
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a nemzeti kormánynak mindig a magyar családok támogatása volt a fontos. 2010 óta a családtámogatási rendszerünk nemzetközi szinten is valóban egyedülállóvá vált – jelentette ki.
