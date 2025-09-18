Von der Leyen beszéde politikai hullámokat vetett + videó

Von der Leyen harcos Európát hirdetett

Európa harcban van

– ezzel a kijelentéssel nyitotta beszédét Ursula von der Leyen. A teremben egy ukrán gyerek és nagymamája is jelen volt, akik szimbolikusan Putyin háborújára emlékeztettek.

A jelképes üzenet hatásosnak szánták, ám sok polgár nem értette, miért kap elsőbbséget a háborús retorika, miközben ők a mindennapi megélhetés gondjaival küzdenek.

Von der Leyen konkrét terveket is bemutatott. A Qualitative Military Edge programmal hosszú távon az ukrán hadsereg kiépítését támogatná. A Drone Alliance közös dróngyártásról szól, amelyet a kritikusok így foglaltak össze:

Európa fizet, Kijev repül.

Emellett a SAFE-program 150 milliárd eurót biztosítana fegyverek közös beszerzésére, az európai ipar megerősítésével. Von der Leyen nem csak a hadseregről, hanem az információs hadszíntérről is beszélt. Új kezdeményezések indultak, például a Democracy Shield és a Media Resilience Programme, amelyek célja a dezinformáció kiszűrése.

Kritikusai szerint azonban ezek a tervek könnyen a szólásszabadság korlátozásához vezethetnek, mivel az EU-narratívától eltérő médiumok háttérbe szorulhatnak.

Az energiaárak emelkedését Von der Leyen az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőséggel magyarázta, és a megújuló energiára, valamint az atomenergiára épülő jövőt hirdette meg.

Ez sokak szerint ellentmondásos, hiszen nemrég még széles körű ellenállás kísérte az atomenergia használatát, most pedig az „energiaváltás megmentőjeként” jelenik meg.

Az ipar területén Von der Leyen optimista volt, szerinte Európa versenyképes lehet az elektromos autógyártásban. A müncheni autóipari kiállításon azonban világosan látszott, hogy a kínai cégek előretörtek: