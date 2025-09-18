Ursula von der Leyen uniós évértékelő beszéde nem érte el a kívánt hatást. A Bizottság elnöke erőt akart mutatni, de inkább az a kép rajzolódott ki róla, hogy eltávolodott a hétköznapi emberek problémáitól. Von der Leyen Oroszországról, fegyverekről és drónprogramokról beszélt, miközben Európában sokan a lakhatási válság, a drága energia és a munkahelyek elvesztése miatt aggódnak. A reakciók gyorsan megérkeztek: két bizalmatlansági indítvány is született ellene, írja az Origo.
Von der Leyen beszéde politikai hullámokat vetett + videó
Az uniós évértékelő beszéd látványos színpadképpel és erős szavakkal indult. A felszólalásban Von der Leyen a háborús készültséget, a fegyverkezést és a drónszövetséget hangsúlyozta, miközben sok európai polgár a mindennapi megélhetési válsággal küzd. Nem véletlen, hogy a beszéd után két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak ellene.
Von der Leyen harcos Európát hirdetett
Európa harcban van
– ezzel a kijelentéssel nyitotta beszédét Ursula von der Leyen. A teremben egy ukrán gyerek és nagymamája is jelen volt, akik szimbolikusan Putyin háborújára emlékeztettek.
A jelképes üzenet hatásosnak szánták, ám sok polgár nem értette, miért kap elsőbbséget a háborús retorika, miközben ők a mindennapi megélhetés gondjaival küzdenek.
Von der Leyen konkrét terveket is bemutatott. A Qualitative Military Edge programmal hosszú távon az ukrán hadsereg kiépítését támogatná. A Drone Alliance közös dróngyártásról szól, amelyet a kritikusok így foglaltak össze:
Európa fizet, Kijev repül.
Emellett a SAFE-program 150 milliárd eurót biztosítana fegyverek közös beszerzésére, az európai ipar megerősítésével. Von der Leyen nem csak a hadseregről, hanem az információs hadszíntérről is beszélt. Új kezdeményezések indultak, például a Democracy Shield és a Media Resilience Programme, amelyek célja a dezinformáció kiszűrése.
Kritikusai szerint azonban ezek a tervek könnyen a szólásszabadság korlátozásához vezethetnek, mivel az EU-narratívától eltérő médiumok háttérbe szorulhatnak.
Az energiaárak emelkedését Von der Leyen az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőséggel magyarázta, és a megújuló energiára, valamint az atomenergiára épülő jövőt hirdette meg.
Ez sokak szerint ellentmondásos, hiszen nemrég még széles körű ellenállás kísérte az atomenergia használatát, most pedig az „energiaváltás megmentőjeként” jelenik meg.
Az ipar területén Von der Leyen optimista volt, szerinte Európa versenyképes lehet az elektromos autógyártásban. A müncheni autóipari kiállításon azonban világosan látszott, hogy a kínai cégek előretörtek:
Harminc márka és száz vállalat képviseltette magát, jelezve, hogy az európai ipar komoly hátrányban van.
Bizalmatlansági indítványok mindkét oldalról
A beszéd után jobbról és balról egyaránt támadások érték Von der Leyent. A konzervatív oldal szerint a Bizottság elnöke nem a polgárok valós gondjairól beszélt, hanem az uniót a militarizáció és a kontroll felé tolja.
A baloldal a Gázához való viszonyát és a fegyverkezési terveket kritizálta, valamint az „európai békeprojekt” elhagyását rótta fel neki.
Így a Bizottság elnöke rövid időn belül két bizalmatlansági indítvánnyal szembesült. Bár a végkimenetel még bizonytalan, a politikai üzenet egyértelmű: a beszéd nem erősítette, hanem inkább megingatta Von der Leyen helyzetét.
