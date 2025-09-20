A gyűlölet elegye

Vajon mi is az Antifa? Hamarosan odakerül a Hamász és az Iszlám Állam mellé, terrorszervezetként. Mert nevezzük nevén, a szélsőbaloldali, borzasztóan erőszakos és elvakult csoport célja egyedül a félelemkeltés. Ebben pedig nagyon jó, hiszen kis csoportokban dolgozik, alulról építkezik, nincsenek ismert vezetői, csak a halálig hű és eltökélt gerillái. Ezek a szektás alakok a jóléti társadalmak betonból és üvegből épült erdőiben vadásznak, akcióba lépnek, amikor megkapják az utasítást.

Kalapáccsal és vasrúddal támadnak, majd beülnek a jogszabályok pajzsa mögé, kihasználják a modern társadalmak védelmét, s a Bella ciaót énekelve az elvtársaikkal együtt hitet tesznek amellett, hogy őket elnyomják, és bizony mindig jogos az ellenállás.

Az Antifát a nyugati társadalmak szülték meg, amelyekben mindig élt egy szörnyű téveszme, miszerint a marxi–lenini–sztálini út igenis helyes és üdvözítő, csak egyes rosszindulatú személyek eltorzították az eszmét, ezért nem tudott kiteljesedni az igazi kommunizmus. 1968-ban ők borították lángba Nyugat-Európa utcáit, hogy gyermekeik és uno­káik vigyék tovább a fáklyát 2025-ben is. Az antifasizmus valójában soha nem volt rájuk igaz, hiszen fasizmus már régóta nincs Európában, de a trükk valójában az, hogy egy elképzelt ellenséggel vívnak örök harcot a halálos ideológia elkényeztetett és unatkozó gyermekei, amelyre rámondják, hogy meg kell ölni, hogy a világ jobb és biztonságosabb hely legyen.

Nemrég Ilaria Salis mindenféle erkölcsi aggály nélkül támadott rá az utcán általa ismeretlenekre, hogy úgymond jobbá tegye a világot.

Csoportja a közeljövőben nem tetszeleghet a humanizmus álságos dicsfényében. Igazi gyilkos gazemberek gyülekezete az összes Antifa és hasonló jellegű banda, akiknek valóban a börtönben a helyük, nem az Euró­pai Parlamentben. Mivel egy terrorszervezet nem úgy működik, mint a cég, nincs TEÁOR-száma a terrorcselekmény-elkövetésnek, nincs adószáma, humánerőforrás-menedzsere vagy sajtósa, legalábbis hivatalosan. Van viszont központi, könyvben leírt ideológiai alapvetése, logója, zászlói, pólói, rengeteg honlapja, amelyeket mostantól teljes joggal figyel a rendőrség. A szélsőségesek lefülelése igazi sziszifuszi munka, hiszen lám, még az említett Ilaria Salis is Európa nagyobb dicsőségére ott ülhet választott képviselőként az uniós demokrácia szentélyé­ben, és szavazhat a Magyarországnak járó pénzek folyósításáról vagy visszatartásáról, s kioktathat mindenkit demokráciából. Pedig a vörös ideológia soha nem volt demokratikus, ahogy az Antifa gyilkosai se választási kampányokat szerveznek szabadidejükben.

A félelem elterjesztése a káoszt hozza el, az utcai megmozdulások célja a fennálló rendszer megrengetése és az összeomlás elérése.

Mert a szélsőbaloldal csak ütni és rombolni tud, soha nem épített semmit, és az nem is része az ideológiájának. A vágyakból és lázálmokból felépített Antifa csak úgy tudja elképzelni a sikert, hogy az ellenfél képviselői meghalnak, elmenekülnek, eltűnnek, a barikádokra pedig feláll az egyik elvtárs, míg a többiek veszik az iPhone-nal, és élőben közvetítik a neten. Utánuk persze jön a vízözön, mert az élőzés csak addig tart, amíg el nem oszlik a füst.

Donald Trump amerikai elnök nevezte nevén az Antifát mint terrorszervezetet. Magyarország és a holland vezető párt is ugyanígy gondolkodik. Németországban vagy Ausztriában természetesen mindig a törvény betűjét, nem pedig az értelmét nézik, vagyis ha nincs bejegyzett Antifa GmbH, akkor nem járnak el velük szemben. Mert Sztálin árnyéka hihetetlenül hosszú, valójában soha nem tűnik el véglegesen. Néha egy szikra elég, hogy berobbanjon a gyűlölet elegye.

