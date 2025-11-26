Karácsony Gergelysára botondkormányhivatal

A főváros működésének helyreállítását a kormányhivatalnak kell megoldania

Ez mindenről szól, csak a budapestiekről nem – jelezte Sára Botond, miután továbbra sincs főpolgármester-helyettese a fővárosnak. A budapesti főispán aláhúzta: a törvényes működés helyreállítását a kormányhivatalnak kell megoldani.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 12:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fővárosban ma Karácsony Gergely és a Tisza Párt hatalmi játszmái és erőfitogtatása zajlik, ami teljes káoszhoz vezetett. Emiatt tartunk most ott, hogy a város pénzügyileg az összeomlás szélére került, és egy teljes év alatt még egy főpolgármester-helyettest sem sikerült megválasztani – közölte Sára Botond, miután a Fővárosi Közgyűlésnek továbbra sem sikerült helyettest választani Karácsony Gergely főpolgármesternek.

Borítókép: Tüttő Kata és Barabás Richárd (Párbeszéd-ZÖLDEK – DK – MSZP) a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a Városháza dísztermében (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Tüttő Katát leszavazta a Fővárosi Közgyűlés. Fotó: MTI

Budapest kormányhivatalának vezetője leszögezte:

ez mindenről szól, csak a budapestiekről nem.

– És ők akarják leváltani a kormányt, miközben a saját pénzügyi válságukat a kormánnyal akarják rendeztetni, a törvényes működés helyreállítását pedig a kormányhivatalnak kell megoldani. Budapest példája világosan megmutatja, mi várna az országra, ha ők vezetnék. Isten óvjon ettől mindenkit – jegyezte meg a főispán.

 

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu