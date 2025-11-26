A főváros működésének helyreállítását a kormányhivatalnak kell megoldania

A fővárosban ma Karácsony Gergely és a Tisza Párt hatalmi játszmái és erőfitogtatása zajlik, ami teljes káoszhoz vezetett. Emiatt tartunk most ott, hogy a város pénzügyileg az összeomlás szélére került, és egy teljes év alatt még egy főpolgármester-helyettest sem sikerült megválasztani – közölte Sára Botond, miután a Fővárosi Közgyűlésnek továbbra sem sikerült helyettest választani Karácsony Gergely főpolgármesternek.

Tüttő Katát leszavazta a Fővárosi Közgyűlés. Fotó: MTI

Budapest kormányhivatalának vezetője leszögezte:

ez mindenről szól, csak a budapestiekről nem.

– És ők akarják leváltani a kormányt, miközben a saját pénzügyi válságukat a kormánnyal akarják rendeztetni, a törvényes működés helyreállítását pedig a kormányhivatalnak kell megoldani. Budapest példája világosan megmutatja, mi várna az országra, ha ők vezetnék. Isten óvjon ettől mindenkit – jegyezte meg a főispán.