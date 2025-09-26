kényszersorozásUkrajnaZelenszkij

Kényszersorozás Ukrajnában: egy újabb idős embert raboltak el a toborzók

Újabb videó került elő Ukrajnából, ahol továbbra sincs elég ember a fronton. Egy friss felvételen a kényszersorozás során egy zaklatott nő mellől ragadtak el egy idősebb férfit, akit ezúttal egy rendőrkocsiba tuszkoltak be.

2025. 09. 26. 20:56
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Ukrajnában továbbra sincs elég ember a fronton, a toborzás azonban még mindig erőszakkal zajlik. A kényszersorozók ezúttal egy idősebb férfit ragadtak el egy nő mellől.

A kényszersorozók továbbra is folyamatosan gyűjtik az embereket
A kényszersorozók továbbra is folyamatosan gyűjtik az embereket 
(Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU)

A leírás szerint a férfit a katonai dokumentumok vizsgálata után egyből verni kezdték és könnygázt is bevetettek. 

A felvételen azonban már csak az látható, ahogy a férfit, akinek eltépték a ruháját, a kényszersorozók egy rendőrautóba tuszkolják. A rendőr egyébként láthatóan kellemetlenül érzi magát és több alkalommal is megpróbálja kiverni a nő kezéből a kamerát. A férfit végül minden tiltakozás ellenére elszállítják. 

A kényszersorozókon még mindig nincs kamera

Habár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is érzi, hogy a kényszersorozások egyre inkább frusztrálják az ukrán társadalmat, azonban a gyakorlaton továbbra sem változtat az ország vezetése. Mára már minden napra jut egy emberrablás, azonban látszatintézkedésen kívül nem igen történik változás.

Az ukrán vezetés ugyan nemrég arról döntött, hogy kötelező lesz a testkamera viselése az ukrán toborzóknak ősztől, azonban ennek nyomát sem látni. 

A fenti videós eset kapcsán egyébként a TCK közleményben tagadta az erőszak tényét, habár arról még kamerafelvétel is készült.

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP) 

