Kényszersorozás Ukrajnában: egy újabb idős embert raboltak el a toborzók

Ukrajnában továbbra sincs elég ember a fronton, a toborzás azonban még mindig erőszakkal zajlik. A kényszersorozók ezúttal egy idősebb férfit ragadtak el egy nő mellől.

(Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU)

A leírás szerint a férfit a katonai dokumentumok vizsgálata után egyből verni kezdték és könnygázt is bevetettek.

A felvételen azonban már csak az látható, ahogy a férfit, akinek eltépték a ruháját, a kényszersorozók egy rendőrautóba tuszkolják. A rendőr egyébként láthatóan kellemetlenül érzi magát és több alkalommal is megpróbálja kiverni a nő kezéből a kamerát. A férfit végül minden tiltakozás ellenére elszállítják.