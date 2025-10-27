A Telegramon újabb videó jelent meg az ukrán kényszersorozásról, amelyen a felvétel készítője egy ház ablakából rögzíti, amint az utcán álló fehér furgon mellett több egyenruhás férfi egy civilt próbál betuszkolni a járműbe.
Odesszából raboltak el egy ártatlant az ukrán sorozók
A közösségi médiában ismét megjelent egy felvétel, amelyen ukrán sorozókat látni, amint egy civil férfit próbálnak betuszkolni egy fehér furgonba Odesszában.
A felvételhez fűzött kommentárban azt írták: „Egy újabb motivált önkéntest csomagoltak be Odesszában.”
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
