Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

kényszersorozásorosz-ukrán háborúOdessza

Odesszából raboltak el egy ártatlant az ukrán sorozók

A közösségi médiában ismét megjelent egy felvétel, amelyen ukrán sorozókat látni, amint egy civil férfit próbálnak betuszkolni egy fehér furgonba Odesszában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 13:55
A Telegramon újabb videó jelent meg az ukrán kényszersorozásról, amelyen a felvétel készítője egy ház ablakából rögzíti, amint az utcán álló fehér furgon mellett több egyenruhás férfi egy civilt próbál betuszkolni a járműbe. 

A felvételhez fűzött kommentárban azt írták: „Egy újabb motivált önkéntest csomagoltak be Odesszában.” 

