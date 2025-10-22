Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Ukrajnakényszersorozásorosz-ukrán háború

Borzalmas ukrán valóság: fehér furgon állt lesben, indulásra készen

Újabb sokkoló felvétel terjed a közösségi médiában az ukrán kényszersorozásról. Íme, a borzalmas ukrán valóság mindennapjai!

2025. 10. 22. 11:34
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A közösségi médiában, a Telegramon megjelent videó tanúsága szerint egyenruhás ukrán katonák egy buszmegállóban állítanak meg egy férfit, akinek az iratait ellenőrzik. 

Sokkoló felvétel terjed az ukrán kényszersorozásról. Forrás: Telegram

A felvételen látható, hogy a háttérben egy nagy, fehér furgon parkol, amelyet a kamera több alkalommal is mutat. A furgon indulásra kész.

 

