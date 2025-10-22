A közösségi médiában, a Telegramon megjelent videó tanúsága szerint egyenruhás ukrán katonák egy buszmegállóban állítanak meg egy férfit, akinek az iratait ellenőrzik.
Borzalmas ukrán valóság: fehér furgon állt lesben, indulásra készen
Újabb sokkoló felvétel terjed a közösségi médiában az ukrán kényszersorozásról. Íme, a borzalmas ukrán valóság mindennapjai!
A felvételen látható, hogy a háttérben egy nagy, fehér furgon parkol, amelyet a kamera több alkalommal is mutat. A furgon indulásra kész.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
