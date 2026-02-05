Kényszersorozásról érkezett ismét hír. A rövid videón több egyenruhás férfi lép az áldozat mögé, miközben ő próbál ellenállni, de végül erőszakosan a járműbe tuszkolják.
Az eset közterületen, a járókelők szeme láttára történt, írta az Origo.
Az elmúlt hónapokban Ukrajnából számos hasonló videó került elő: a TCK munkatársai mindenhol és gyakran erőszakos módszerekkel próbálják a férfiakat a katonai sorozásra kényszeríteni.
Zelenszkij emberrablói már a nőket sem kímélik, ha meg akarják őket állítani.
A közelmúltban pedig Rivne körzetében egyszerűen bedobtak egy buszba egy férfit a TCK brutális sorozói.
Borítókép: Zelenszkij kormánya erőszakosan vadássza a férfiakat a frontra (Fotó: AFP)
