kényszersorozásUkrajnaTCKgyakorlatZelenszkij

Már senki sincs biztonságban – az utcán ragadták el a sorozók a férfit

Ivano-Frankivszkból újabb felvétel látott napvilágot az ukrajnai kényszersorozások mindennapjairól. A videón jól látható, hogy a Területi Toborzóközpont (TCK) munkatársai az utcán fogtak el egy férfit, majd szó szerint a kisbuszukba tuszkolták.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 05. 13:54
Zelenszkij kormánya erőszakosan vadássza a férfiakat a frontra Forrás: AFP
Kényszersorozásról érkezett ismét hír. A rövid videón több egyenruhás férfi lép az áldozat mögé, miközben ő próbál ellenállni, de végül erőszakosan a járműbe tuszkolják. 

kényszersorozás
Képernyőkép a videóból (Forrás: Telegram)

Az eset közterületen, a járókelők szeme láttára történt, írta az Origo.

A kényszersorozás gyakorlattá vált

Az elmúlt hónapokban Ukrajnából számos hasonló videó került elő: a TCK munkatársai mindenhol és gyakran erőszakos módszerekkel próbálják a férfiakat a katonai sorozásra kényszeríteni.

Zelenszkij emberrablói már a nőket sem kímélik, ha meg akarják őket állítani.

A közelmúltban pedig Rivne körzetében egyszerűen bedobtak egy buszba egy férfit a TCK brutális sorozói.

Borítókép: Zelenszkij kormánya erőszakosan vadássza a férfiakat a frontra (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
