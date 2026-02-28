Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

Az izraeli legfelsőbb bíróság haladékot adott a Gázai övezet elhagyására felszólított humanitárius szervezeteknek

Haladékot adott pénteken az izraeli legfelsőbb bíróság a Gázai övezet és Ciszjordánia hét végi elhagyására felszólított humanitárius szervezeteknek, amelyek nem voltak hajlandók eleget tenni az izraeli kormány által a maradáshoz megszabott feltételeknek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 6:10
Gáza város Fotó: ALI JADALLAH Forrás: ANADOLU
A bíróság, amely nem nyilatkozott érdemben a civil szervezetek és az izraeli állam közötti vitáról, végzést adott ki az elvben március 1-jétől hatályos új rendelkezések befagyasztásáról. A legfelsőbb bírósághoz a héten fordult egy több humanitárius szervezetet képviselő pertársaság, amely kérte a testületet, hogy gyorsított eljárásban, a teljes igazságügyi vizsgálat befejezéséig függessze fel az intézkedés alkalmazását. 

Az izraeli legfelsőbb bíróság haladékot adott a Gázai övezet elhagyására felszólított humanitárius szervezeteknek Fotó: DOAA ALBAZ / ANADOLU
Az izraeli legfelsőbb bíróság haladékot adott a Gázai övezet elhagyására felszólított humanitárius szervezeteknek (Fotó: Anadolu/Doaa Albaz)

Szeretnénk látni, hogy az állam hogyan értelmezi ezt az utasítást, és ennek következtében kiszélesednek-e a működési lehetőségeink

– mondta Athena Rayburn, a palesztin területeken működő nemzetközi segélyszervezeteket tömörítő AIDA ernyőszervezet igazgatója, a legfelsőbb bírósághoz beadványt benyújtó felek egyike. 

A gázai övezeti helyzet továbbra is katasztrofális. Minden nap, amikor nem dolgozhatunk, emberéletekbe kerül

– tette hozzá az igazgató. A bírósági döntés kapcsán megjegyezte, hogy az „jó irányba tett lépés, akkor is, ha még jó hosszú utat is kell bejárni”. Az izraeli hatóságok december 30-án tájékoztattak 37 szervezetet – közöttük az Orvosok Határok Nélkül (MSF), az Oxfam, a Norvég Menekültügyi Tanács (NRC) és a CARE nevű szervezetet – hogy lejárt az engedélyük, és csak akkor hosszabbítják meg, ha közlik a palesztin alkalmazottaik – immár hivatalos biztonsági okokból követelt – névsorát. 

Az izraeli kormány két hónapos határidőt adott a civil szervezetnek a lista átadására egy 2025 márciusában elfogadott irányelv alapján, amely szigorú ellenőrzést rendel el a nemzetközi szervezetek palesztin alkalmazottaival kapcsolatban. 

Az ENSZ a direktíva elfogadása után felszólította Izraelt, hogy vonja vissza a döntést a segélyeknek az Izrael és a Hamász iszlamista szervezet között két éve tartó háború pusztításai közepette a Gázai övezetbe történő eljuttatásához nélkülözhetetlen szervezetek esetében – írta az MTI.

Borítókép: Gázaváros (Fotó: AFP)

