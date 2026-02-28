Az izraeli legfelsőbb bíróság haladékot adott a Gázai övezet elhagyására felszólított humanitárius szervezeteknek

A bíróság, amely nem nyilatkozott érdemben a civil szervezetek és az izraeli állam közötti vitáról, végzést adott ki az elvben március 1-jétől hatályos új rendelkezések befagyasztásáról. A legfelsőbb bírósághoz a héten fordult egy több humanitárius szervezetet képviselő pertársaság, amely kérte a testületet, hogy gyorsított eljárásban, a teljes igazságügyi vizsgálat befejezéséig függessze fel az intézkedés alkalmazását.
Szeretnénk látni, hogy az állam hogyan értelmezi ezt az utasítást, és ennek következtében kiszélesednek-e a működési lehetőségeink
– mondta Athena Rayburn, a palesztin területeken működő nemzetközi segélyszervezeteket tömörítő AIDA ernyőszervezet igazgatója, a legfelsőbb bírósághoz beadványt benyújtó felek egyike.
