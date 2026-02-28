Az izraeli legfelsőbb bíróság haladékot adott a Gázai övezet elhagyására felszólított humanitárius szervezeteknek

A gázai övezeti helyzet továbbra is katasztrofális. Minden nap, amikor nem dolgozhatunk, emberéletekbe kerül

– tette hozzá az igazgató. A bírósági döntés kapcsán megjegyezte, hogy az „jó irányba tett lépés, akkor is, ha még jó hosszú utat is kell bejárni”. Az izraeli hatóságok december 30-án tájékoztattak 37 szervezetet – közöttük az Orvosok Határok Nélkül (MSF), az Oxfam, a Norvég Menekültügyi Tanács (NRC) és a CARE nevű szervezetet – hogy lejárt az engedélyük, és csak akkor hosszabbítják meg, ha közlik a palesztin alkalmazottaik – immár hivatalos biztonsági okokból követelt – névsorát.