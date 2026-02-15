Donald TrumpBéketanácsamerikai elnök

Donald Trump: A Béketanács tagállamai dollármilliárdokat ajánlottak Gáza számára

A Béketanács tagállamai több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel a Gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként. Ezt közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap a kezdeményezésére alakult testület közelgő washingtoni csúcstalálkozója előtt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 21:53
Donald Trump Fotó: ANDREW LEYDEN Forrás: NurPhoto
Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében megerősítette, hogy a Béketanács tagjai február 19-én tartják találkozójukat Washingtonban a Donald J. Trump Béke Intézetben.

In Washington, D.C., USA, on February 13, 2026, U.S. President Donald Trump speaks to members of the media about the economy, immigration, and Venezuela before departing the White House for Florida for the weekend. (Photo by Andrew Leyden/NurPhoto) (Photo by Andrew Leyden / NurPhoto via AFP)
Donald Trump megerősítette, hogy a Béketanács tagjai február 19-én tartják találkozójukat Washingtonban. Fotó: AFP

Donald Trump hozzátette, hogy a tanács tagjai az anyagi vállalásokon túl több ezer fős hozzájárulást ajánlottak fel a gázai nemzetközi stabilizációs erők, valamint az újonnan alakuló helyi rendőrség számára, amelyek feladata a biztonság és béke fenntartása lesz a térség polgárai számára.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a Béketanács korlátlan lehetőségekkel bír, nagyságrendjét tekintve túllép Gázán, az általa felvázolt elképzelés pedig világbékéről szól.

Donald Trump bejegyzésében arra figyelmeztette a Hamászt: tartania kell magát az amerikai vezetéssel kidolgozott gázai béketerv értelmében tett vállalásához, ahhoz, hogy teljes mértékben és azonnal megválik fegyvereitől.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

