Kiterjedt orosz dróninvázióról jelentettek az ukránok

Kora hajnalban is érkeztek jelentések

Hajnalban, 05:19-kor a légierő egy keletről Mirhorod irányába tartó drónról adott jelentést, és húsz perccel később Csernyihiv megye északi részén egy déli irányba tartó repülő eszköz tűnt fel a légtérben.

Orosz drón csapódott egy Szumi megyei kórházba

Cikkünkben számoltunk be arról, hogy orosz csapások érték Szumi megyét, ahol dróntámadás rongált meg egy egészségügyi létesítményt, a nap folyamán pedig több civil is megsérült. A múlt héten ez már a második eset volt, amikor orosz erők ukrán egészségügyi intézmény ellen hajtottak végre támadást.

Borítókép: Egy az orosz hadsereg által használt Shahed típusú drón maradványai (Fotó: AFP)