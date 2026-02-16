Az ukrán légierő jelentése szerint február 15-én több régióban légiriadót rendeltek el a drónok és ballisztikus rakéták jelentette fenyegetés miatt Ukrajna-szerte – számolt be az esetről az Espreso.
Kiterjedt orosz dróninvázióról jelentettek az ukránok
Oroszország csapásmérő drónokat indított Ukrajna irányába, több régióban légiriadót rendeltek el a drón- és ballisztikusrakéta-veszély miatt. Az ukrán légierő folyamatosan tájékoztatást ad ki a pilóta nélküli eszközök mozgásáról. A jelentések szerint több megyében is észleltek nyugati, déli vagy délnyugati irányba tartó orosz drónokat.
Az este folyamán a légierő egy Zaporizzsja irányába repülő drónra figyelmeztetett, majd percekre rá újabb repülő eszközt észleltek Szumi megye déli részén, amely nyugati irányba tartott.
A riadók száma tovább gyarapodott, amikor 20:52-kor egy repülőeszközt észleltek Harkiv megye keleti részén, és ezt követte egy 21:02-kor Zaporizzsja megye északi részén, Dnyipropetrovszk megye felé tartó eszközről szóló hír.
Később Szumi megye északi részén egy délnyugati irányba tartó objektumról érkezett felhívás, sőt 21:26-kor a légierő drónt jelentett Zaporizzsja térségében, majd 22:22-kor egy újabbat észleltek Csernyihiv és Szumi megyék határán, amely déli irányba tartott.
Kora hajnalban is érkeztek jelentések
Hajnalban, 05:19-kor a légierő egy keletről Mirhorod irányába tartó drónról adott jelentést, és húsz perccel később Csernyihiv megye északi részén egy déli irányba tartó repülő eszköz tűnt fel a légtérben.
Orosz drón csapódott egy Szumi megyei kórházba
Cikkünkben számoltunk be arról, hogy orosz csapások érték Szumi megyét, ahol dróntámadás rongált meg egy egészségügyi létesítményt, a nap folyamán pedig több civil is megsérült. A múlt héten ez már a második eset volt, amikor orosz erők ukrán egészségügyi intézmény ellen hajtottak végre támadást.
Borítókép: Egy az orosz hadsereg által használt Shahed típusú drón maradványai (Fotó: AFP)
