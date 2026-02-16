Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

UkrajnaOroszországdróntámadás

Kiterjedt orosz dróninvázióról jelentettek az ukránok

Oroszország csapásmérő drónokat indított Ukrajna irányába, több régióban légiriadót rendeltek el a drón- és ballisztikusrakéta-veszély miatt. Az ukrán légierő folyamatosan tájékoztatást ad ki a pilóta nélküli eszközök mozgásáról. A jelentések szerint több megyében is észleltek nyugati, déli vagy délnyugati irányba tartó orosz drónokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 11:03
Az orosz hadsereg által használt Shahed típusú drón maradványai
Az orosz hadsereg által használt Shahed típusú drón maradványai Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán légierő jelentése szerint február 15-én több régióban légiriadót rendeltek el a drónok és ballisztikus rakéták jelentette fenyegetés miatt Ukrajna-szerte – számolt be az esetről az Espreso.

Az orosz hadsereg által használt Shahed típusú drón
Az orosz hadsereg által használt Shahed típusú drón Fotó: AFP

Az este folyamán a légierő egy Zaporizzsja irányába repülő drónra figyelmeztetett, majd percekre rá újabb repülő eszközt észleltek Szumi megye déli részén, amely nyugati irányba tartott.

A riadók száma tovább gyarapodott, amikor 20:52-kor egy repülőeszközt észleltek Harkiv megye keleti részén, és ezt követte egy 21:02-kor Zaporizzsja megye északi részén, Dnyipropetrovszk megye felé tartó eszközről szóló hír.
Később Szumi megye északi részén egy délnyugati irányba tartó objektumról érkezett felhívás, sőt 21:26-kor a légierő drónt jelentett Zaporizzsja térségében, majd 22:22-kor egy újabbat észleltek Csernyihiv és Szumi megyék határán, amely déli irányba tartott.

Kora hajnalban is érkeztek jelentések

Hajnalban, 05:19-kor a légierő egy keletről Mirhorod irányába tartó drónról adott jelentést, és húsz perccel később Csernyihiv megye északi részén egy déli irányba tartó repülő eszköz tűnt fel a légtérben.

Orosz drón csapódott egy Szumi megyei kórházba

Cikkünkben számoltunk be arról, hogy orosz csapások érték Szumi megyét, ahol dróntámadás rongált meg egy egészségügyi létesítményt, a nap folyamán pedig több civil is megsérült. A múlt héten ez már a második eset volt, amikor orosz erők ukrán egészségügyi intézmény ellen hajtottak végre támadást.

Borítókép: Egy az orosz hadsereg által használt Shahed típusú drón maradványai (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu