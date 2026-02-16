Az ukrán Állami Választói Névjegyzék jelenleg 34 millió állampolgárt tart számon, míg a 2019-ben rendezett választások idején 39 millió fő szerepelt a listán. Erről Szerhij Dubovik, az Ukrajna Központi Választási Bizottságának első elnökhelyettese beszélt azon a munkacsoporti ülésen, amely a különleges időszakban lebonyolítandó választások sajátosságait szabályozó jogszabályi javaslatokat készíti elő – az eseményről az Origo számolt be.
Eltűnt több millió ukrán választópolgár
Ukrajnában jelentősen csökkent a választói névjegyzékben szereplők száma a 2019-es adatokhoz képest, miközben több százezer esetben hiányosak a lakcím- és halálozási információk. Az ukrán Központi Választási Bizottság vezetése szerint a különleges jogrend idején megtartandó választások előkészítése már megkezdődött, de számos technikai és jogi kérdés még tisztázásra vár.
Dubovik tájékoztatása szerint a nyilvántartott 34 millió választópolgár közül 1,4 millió személy esetében nincs rögzítve szavazási cím, vagyis tényleges lakóhely.
Kiemelte azt is, hogy az ideiglenesen megszállt területekkel jelenleg nem zajlik adatcsere, továbbá a névjegyzék nem tartalmaz halálozási információkat sem.
Példaként említette, hogy a megszállás alatt álló régiókban 42 ezer, a névjegyzékben szereplő választó 100 évnél idősebbként van feltüntetve, és több mint ezer ember papíron már a 115. életévét is betöltötte.
Az elnökhelyettes arról is beszélt, hogy a belső menekültek számára lehetővé kell tenni az ideiglenes szavazási hely módosítására vonatkozó adatok rögzítését. Az ehhez szükséges döntéseket már egyeztették az Állami Választói Névjegyzékről szóló törvény módosítását célzó tervezetben. Hozzátette: a Digitális Átalakulási Minisztériummal közösen már csupán egy információcsere-protokoll kidolgozása, valamint a lakosság megfelelő tájékoztatása van hátra.
Ukrajnában megindult az elnökválasztás előkészítése, amelyet egy esetleges, Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazással egy időben tarthatnak meg.
Volodimir Zelenszkij várhatóan február 24-én ismerteti a tervet. Előzetes értesülések szerint a tisztviselők a májusi országos voksolás lehetőségét vizsgálják. Az államfő külön is reagált a választás vagy országos referendum megtartásának esélyére, hangsúlyozva, hogy a biztonsági szempontok elsőbbséget élveznek. Noha a konkrét időpontok nemzetközi egyeztetések során is szóba kerülnek, az ukrán fél kitart amellett, hogy a népakarat kinyilvánítása kizárólag tűzszünet és a polgárok számára garantált biztonság mellett lehetséges.
Borítókép: Ukrán zászló (Fotó: AFP)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!