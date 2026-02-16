UkrajnaválasztásZelenszkij

Eltűnt több millió ukrán választópolgár

Ukrajnában jelentősen csökkent a választói névjegyzékben szereplők száma a 2019-es adatokhoz képest, miközben több százezer esetben hiányosak a lakcím- és halálozási információk. Az ukrán Központi Választási Bizottság vezetése szerint a különleges jogrend idején megtartandó választások előkészítése már megkezdődött, de számos technikai és jogi kérdés még tisztázásra vár.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 6:59
Ukrán zászló
Ukrán zászló Forrás: AFP
Az ukrán Állami Választói Névjegyzék jelenleg 34 millió állampolgárt tart számon, míg a 2019-ben rendezett választások idején 39 millió fő szerepelt a listán. Erről Szerhij Dubovik, az Ukrajna Központi Választási Bizottságának első elnökhelyettese beszélt azon a munkacsoporti ülésen, amely a különleges időszakban lebonyolítandó választások sajátosságait szabályozó jogszabályi javaslatokat készíti elő – az eseményről az Origo számolt be.

Ukrán választópolgárok tömegei tűntek el a 2019-es évhez viszonyítva
Ukrán választópolgárok tömegei tűntek el a 2019-es évhez viszonyítva Fotó:AFP

Dubovik tájékoztatása szerint a nyilvántartott 34 millió választópolgár közül 1,4 millió személy esetében nincs rögzítve szavazási cím, vagyis tényleges lakóhely.

Kiemelte azt is, hogy az ideiglenesen megszállt területekkel jelenleg nem zajlik adatcsere, továbbá a névjegyzék nem tartalmaz halálozási információkat sem. 

Példaként említette, hogy a megszállás alatt álló régiókban 42 ezer, a névjegyzékben szereplő választó 100 évnél idősebbként van feltüntetve, és több mint ezer ember papíron már a 115. életévét is betöltötte.

Az elnökhelyettes arról is beszélt, hogy a belső menekültek számára lehetővé kell tenni az ideiglenes szavazási hely módosítására vonatkozó adatok rögzítését. Az ehhez szükséges döntéseket már egyeztették az Állami Választói Névjegyzékről szóló törvény módosítását célzó tervezetben. Hozzátette: a Digitális Átalakulási Minisztériummal közösen már csupán egy információcsere-protokoll kidolgozása, valamint a lakosság megfelelő tájékoztatása van hátra.

Ukrajnában megindult az elnökválasztás előkészítése, amelyet egy esetleges, Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazással egy időben tarthatnak meg.

Volodimir Zelenszkij várhatóan február 24-én ismerteti a tervet. Előzetes értesülések szerint a tisztviselők a májusi országos voksolás lehetőségét vizsgálják. Az államfő külön is reagált a választás vagy országos referendum megtartásának esélyére, hangsúlyozva, hogy a biztonsági szempontok elsőbbséget élveznek. Noha a konkrét időpontok nemzetközi egyeztetések során is szóba kerülnek, az ukrán fél kitart amellett, hogy a népakarat kinyilvánítása kizárólag tűzszünet és a polgárok számára garantált biztonság mellett lehetséges.

Borítókép: Ukrán zászló (Fotó: AFP)

