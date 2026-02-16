Eltűnt több millió ukrán választópolgár

Dubovik tájékoztatása szerint a nyilvántartott 34 millió választópolgár közül 1,4 millió személy esetében nincs rögzítve szavazási cím, vagyis tényleges lakóhely.

Kiemelte azt is, hogy az ideiglenesen megszállt területekkel jelenleg nem zajlik adatcsere, továbbá a névjegyzék nem tartalmaz halálozási információkat sem.

Példaként említette, hogy a megszállás alatt álló régiókban 42 ezer, a névjegyzékben szereplő választó 100 évnél idősebbként van feltüntetve, és több mint ezer ember papíron már a 115. életévét is betöltötte.

Az elnökhelyettes arról is beszélt, hogy a belső menekültek számára lehetővé kell tenni az ideiglenes szavazási hely módosítására vonatkozó adatok rögzítését. Az ehhez szükséges döntéseket már egyeztették az Állami Választói Névjegyzékről szóló törvény módosítását célzó tervezetben. Hozzátette: a Digitális Átalakulási Minisztériummal közösen már csupán egy információcsere-protokoll kidolgozása, valamint a lakosság megfelelő tájékoztatása van hátra.