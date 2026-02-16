Elszabadult az erőszak a német pályaudvarokon

A statisztikák alapján a legrosszabb helyzet a lipcsei főpályaudvaron alakult ki, ahol 2025-ben 859 erőszakos bűncselekményt jelentettek. Ezt követi a dortmundi 735 esettel, majd a berlini főpályaudvar 654 regisztrált bűncselekménnyel. Berlinben ugyanakkor javuló tendencia figyelhető meg az előző évhez képest.

A német szövetségi rendőrség adatai szerint 2025-ben a lipcsei központi pályaudvaron történt a legtöbb erőszakos bűncselekmény (Fotó: Képernyőkép)

A sorban a kölni (648 eset) és a hannoveri főpályaudvar (612 eset) következik, mindkét állomáson csökkenést mértek 2024-hez viszonyítva.

Ezek a 2024-es adatok a szövetségi kormánynak az AfD parlamenti csoportjának megkeresésére adott válaszából származnak, írja a Tagesschau.

Késes és szexuális bűncselekmények százai

A szövetségi rendőrség adatai szerint 2025-ben több mint 980 késes és mintegy 2200 szexuális jellegű bűncselekményt regisztráltak a vasúti közlekedés területén. Emellett több mint 5600 erőszakos cselekmény irányult maguk ellen a rendőrök ellen is a vasúti környezetben. A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn közlése szerint tavaly több mint 3000 támadás érte a vállalat alkalmazottait – ez napi átlagban nyolc esetet jelent. Az incidensek jellemzően jegyellenőrzések során, a házirend betartatása közben, illetve nagy rendezvények, futballmérkőzések és népünnepélyek idején történnek.

A belügyminisztérium részletes bontása szerint 2025-ben 2689 erőszakos bűncselekményt követtek el a vasúttársaság dolgozói ellen, szemben a 2024-es 2412 esettel. 2025 első tíz hónapjában 1555 testi sértést regisztráltak – ezek közül 324 minősült súlyos testi sértésnek –, továbbá 1148 fenyegetéses esetet.

A támadások mintegy fele a regionális közlekedésben dolgozó jegyvizsgálókat és kísérőket érinti, több mint egyharmada biztonsági személyzet ellen irányul, de takarítók és ügyfélszolgálati dolgozók is rendszeresen áldozattá válnak. A fizikai erőszak mellett mintegy 15 ezer verbális inzultust és köztük leköpéseket is nyilvántartottak.

Erőszak: a közelmúltban halálos eset is történt

A közelmúltban különösen nagy felháborodást váltott ki, amikor Rajna-vidék–Pfalz tartományban egy potyautas halálos támadást követett el egy jegyvizsgáló ellen egy regionális vonaton. Az eset országos vitát indított a vasúti közlekedés biztonságáról.