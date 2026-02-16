Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

erőszakNémetországvasútpályaudvarhalálos

Elszabadult az erőszak a német pályaudvarokon

Jelentősen romlott a közbiztonság a német vasúti közlekedésben: a német szövetségi rendőrség adatai szerint 2025-ben több mint 5600 erőszakos bűncselekményt regisztráltak a pályaudvarokon és a vonatokon. A leginkább érintettek a nagyvárosok, ahol az utasforgalom és a társadalmi feszültségek egyaránt koncentráltan jelennek meg.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2026. 02. 16. 9:56
Német rendőrök igazoltatnak egy fiatal eritreai migránst a dél-németországi Raubling vasútállomáson Fotó: Günter Schiefmann Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A statisztikák alapján a legrosszabb helyzet a lipcsei főpályaudvaron alakult ki, ahol 2025-ben 859 erőszakos bűncselekményt jelentettek. Ezt követi a dortmundi 735 esettel, majd a berlini főpályaudvar 654 regisztrált bűncselekménnyel. Berlinben ugyanakkor javuló tendencia figyelhető meg az előző évhez képest.

erőszak
A német szövetségi rendőrség adatai szerint 2025-ben a lipcsei központi pályaudvaron történt a legtöbb erőszakos bűncselekmény  (Fotó: Képernyőkép)

A sorban a kölni (648 eset) és a hannoveri főpályaudvar (612 eset) következik, mindkét állomáson csökkenést mértek 2024-hez viszonyítva.

Ezek a 2024-es adatok a szövetségi kormánynak az AfD parlamenti csoportjának megkeresésére adott válaszából származnak, írja a Tagesschau.

Késes és szexuális bűncselekmények százai

A szövetségi rendőrség adatai szerint 2025-ben több mint 980 késes és mintegy 2200 szexuális jellegű bűncselekményt regisztráltak a vasúti közlekedés területén. Emellett több mint 5600 erőszakos cselekmény irányult maguk ellen a rendőrök ellen is a vasúti környezetben. A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn közlése szerint tavaly több mint 3000 támadás érte a vállalat alkalmazottait – ez napi átlagban nyolc esetet jelent. Az incidensek jellemzően jegyellenőrzések során, a házirend betartatása közben, illetve nagy rendezvények, futballmérkőzések és népünnepélyek idején történnek.

A belügyminisztérium részletes bontása szerint 2025-ben 2689 erőszakos bűncselekményt követtek el a vasúttársaság dolgozói ellen, szemben a 2024-es 2412 esettel. 2025 első tíz hónapjában 1555 testi sértést regisztráltak – ezek közül 324 minősült súlyos testi sértésnek –, továbbá 1148 fenyegetéses esetet.

A támadások mintegy fele a regionális közlekedésben dolgozó jegyvizsgálókat és kísérőket érinti, több mint egyharmada biztonsági személyzet ellen irányul, de takarítók és ügyfélszolgálati dolgozók is rendszeresen áldozattá válnak. A fizikai erőszak mellett mintegy 15 ezer verbális inzultust és köztük leköpéseket is nyilvántartottak.

Erőszak: a közelmúltban halálos eset is történt

A közelmúltban különösen nagy felháborodást váltott ki, amikor Rajna-vidék–Pfalz tartományban egy potyautas halálos támadást követett el egy jegyvizsgáló ellen egy regionális vonaton. Az eset országos vitát indított a vasúti közlekedés biztonságáról.

A történtek nyomán a német kormány és a német vasút (Deutsche Bahn) azonnali intézkedéseket jelentett be. A szövetségi közlekedési miniszter kezdeményezésére 25 kiemelt pályaudvaron fokozzák a biztonsági erők jelenlétét, több kamerát és videotechnikai eszközt telepítenek. 

A programba bekerült a legtöbb erőszakos cselekménnyel érintett állomások többsége – köztük Lipcse, Berlin, Köln és Hannover főpályaudvara. 

A vasúttársaság vezetése bejelentette: még az idén minden, utasokkal kapcsolatba kerülő munkavállaló számára elérhetővé teszik a testkamerák használatát. A rendőrszakszervezetek ugyanakkor régóta követelik a szolgálatot teljesítő állomány létszámának jelentős növelését.

Borítókép: Német rendőrök igazoltatnak egy fiatal eritreai migránst a dél-németországi Raubling vasútállomáson (Fotó: AFP/Günter Schiefmann) 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu