A tárca a szárazföldi és légi indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, drónokkal végrehajtott csapást az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán terrortámadásokra adott válasznak nevezte. A keddi hadijelentés szerint Oroszország erői mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a különleges hadműveleti övezetben mintegy 1230 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, 14 páncélozott harcjárművet, továbbá 334 repülőgép típusú drónt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiterjedt orosz dróninvázióról jelentettek az ukránok.
A minisztérium hadifoglyok vallomásaira és a lehallgatott rádiókommunikációra hivatkozva kedden kiadott közleményében azt írta, hogy a bekerített ukrán erők kritikus helyzetbe kerültek az Oszkil folyó keleti partján, Kupjanszk-Vuzlovji településtől délre, Harkiv megyében. A tárca szerint
az ukrán nemzeti gárda 1. különleges rendeltetésű dandárja és a 43. gépesített dandárja jelentős egészségügyi veszteségeket szenved el a fagyás és kihűlés miatt, a katonák harminc százaléka elveszíti harcképességét, és nem lehet őket a hátországba evakuálni, ám a fegyvert letenni sem engedik őket feletteseik.
