Oroszország megtorolta, hogy az ukránok a civil infrastruktúrát támadták

Tömeges csapást mért az orosz hadsereg az ukrán hadiipari komplexum objektumaira, az energetikai infrastruktúrának az ukrán fegyveres erőket ellátó létesítményeire, valamint csapásmérő pilóta nélküli repülőgépek gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 19:04
Oroszország nagyszabású támadást indított ukrán célpontok ellen Forrás: AFP
A tárca a szárazföldi és légi indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, drónokkal végrehajtott csapást az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán terrortámadásokra adott válasznak nevezte. A keddi hadijelentés szerint Oroszország erői mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a különleges hadműveleti övezetben mintegy 1230 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, 14 páncélozott harcjárművet, továbbá 334 repülőgép típusú drónt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiterjedt orosz dróninvázióról jelentettek az ukránok.

Oroszország tömeges csapást mért ukrajnai célpontokra
Oroszország tömeges csapást mért ukrajnai célpontokra. Fotó: AFP

A minisztérium hadifoglyok vallomásaira és a lehallgatott rádiókommunikációra hivatkozva kedden kiadott közleményében azt írta, hogy a bekerített ukrán erők kritikus helyzetbe kerültek az Oszkil folyó keleti partján, Kupjanszk-Vuzlovji településtől délre, Harkiv megyében. A tárca szerint 

az ukrán nemzeti gárda 1. különleges rendeltetésű dandárja és a 43. gépesített dandárja jelentős egészségügyi veszteségeket szenved el a fagyás és kihűlés miatt, a katonák harminc százaléka elveszíti harcképességét, és nem lehet őket a hátországba evakuálni, ám a fegyvert letenni sem engedik őket feletteseik.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Kurszk megyei Kalinovkában egy férfi életét vesztette, amikor a gépkocsiját csapás érte. A Krasznodari területen, a Fekete-tenger partján fekvő Volna településen kigyulladt egy olajtermékeket tároló tartály. A lángok 1200 négyzetméteres területen terjedtek el. A régió légterében keddre virradóra 18 drónt lőttek le.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos közölte, hogy a kurszki régióban még mindig négyszáz olyan helyi lakos sorsa ismeretlen, akinek akkor veszett nyoma, amikor a határ menti területek ukrán ellenőrzés alá kerültek. A Kommerszant című lap emlékeztetett rá, hogy az Orosz Vöröskereszt szerint az idei év elejére több mint 1400, Kurszk megyében eltűnt személyt találtak meg: 1098 civilt és 321 katonát.

 

Borítókép: Oroszország nagyszabású támadást indított ukrán célpontok ellen (Fotó: AFP)

