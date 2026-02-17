Oroszország megtorolta, hogy az ukránok a civil infrastruktúrát támadták

A tárca a szárazföldi és légi indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, drónokkal végrehajtott csapást az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán terrortámadásokra adott válasznak nevezte. A keddi hadijelentés szerint Oroszország erői mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a különleges hadműveleti övezetben mintegy 1230 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, 14 páncélozott harcjárművet, továbbá 334 repülőgép típusú drónt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, kiterjedt orosz dróninvázióról jelentettek az ukránok.

Oroszország tömeges csapást mért ukrajnai célpontokra. Fotó: AFP

A minisztérium hadifoglyok vallomásaira és a lehallgatott rádiókommunikációra hivatkozva kedden kiadott közleményében azt írta, hogy a bekerített ukrán erők kritikus helyzetbe kerültek az Oszkil folyó keleti partján, Kupjanszk-Vuzlovji településtől délre, Harkiv megyében. A tárca szerint