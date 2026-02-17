A területi toborzóközpontok (TCK) gyakorlata miatt egyre több panasz és dokumentált visszaélés lát napvilágot. Az ukrán férfiak eddig sem voltak biztonságban, ám úgy tűnik, a TCK emberei már a közvéleményre is fittyet hánynak, és sokszor a nyilvánosság szeme láttára hajtják végre emberrabló akcióikat. Az ukrán lakosság elkeseredettsége és indulata egyre erősödik, és előfordul, hogy a toborzókat váratlan helyzet éri, amikor kiszemeltjük nem adja könnyen magát. A kényszersorozás nem állhat meg, Zelenszkij kiadta, hogy fel kell tölteni a hadsereg sorait.

(Fotó: AFP)

Vinnicjában egy férfit erőszakkal betuszkoltak egy autóba. Ő még könnyen megúszta, vele szemben nem alkalmaztak erőszakot a toborzók. Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán toborzók csoportosan csapnak le a civilekre, egyre keményebb és szélesebb körű mozgósítási akciókat hajtanak végre.