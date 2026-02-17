kényszersorozástckterületi toborzóközpont

Ukrajnában ha megáll egy kisbusz mellettünk az utcán, jobb ha futunk + videó

A területi toborzóközpontok bevett gyakorlata miatt egyre több panasz és megrázó felvétel kerül nyilvánosságra Ukrajnában. A beszámolók szerint a kényszersorozások a nyílt utcán zajlanak, miközben a társadalmi feszültség folyamatosan nő. Legutóbb Vinnicjában és Dnyipróban is rögzítettek olyan eseteket, amikor civileket erőszakkal vittek el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 13:13
Zelenszkij egy sérült katonával fotózkodik Forrás: AFP
A területi toborzóközpontok (TCK) gyakorlata miatt egyre több panasz és dokumentált visszaélés lát napvilágot. Az ukrán férfiak eddig sem voltak biztonságban, ám úgy tűnik, a TCK emberei már a közvéleményre is fittyet hánynak, és sokszor a nyilvánosság szeme láttára hajtják végre emberrabló akcióikat. Az ukrán lakosság elkeseredettsége és indulata egyre erősödik, és előfordul, hogy a toborzókat váratlan helyzet éri, amikor kiszemeltjük nem adja könnyen magát. A kényszersorozás nem állhat meg, Zelenszkij kiadta, hogy fel kell tölteni a hadsereg sorait.

(Fotó: AFP)

Vinnicjában egy férfit erőszakkal betuszkoltak egy autóba. Ő még könnyen megúszta, vele szemben nem alkalmaztak erőszakot a toborzók. Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán toborzók csoportosan csapnak le a civilekre, egyre keményebb és szélesebb körű mozgósítási akciókat hajtanak végre.

Az alábbi videón egy másik szerencsétlenül járt civilt tuszkoltak be egy fehér kisbuszba, és számára a következő állomás feltehetően valamelyik kiképzőközpont, majd a front lesz. „Újabb önkéntes” – írta keserűen a felvétel feltöltője a videó mellé. 

Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látszik, hogy az akció egyik szemtanúja egy vascsővel ront a toborzókra, és elkergeti őket, talán megmentve annak a fiatalembernek az életét, akit éppen el akartak hurcolni. Mint arról korábban beszámoltunk, a kényszersorozás nemegyszer sérüléssel, sőt akár halállal is végződhet. 

Borítókép: Zelenszkij egy sérült katonával fotózkodik (Fotó: AFP)

