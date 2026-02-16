kényszersorozásUkrajnaTCK

Kényszersorozás: az ukrán toborzók csoportosan csaptak le a civilekre + videó

Zelenszkij végrehajtóinak egyre növekvő motivációja érhető tetten a civileket célzó elhurcolások terén. Az ukrán férfiak eddig sem voltak biztonságban, ám úgy tűnik, a TCK emberei már a közvéleményre is fittyet hánynak, és sokszor a nyilvánosság szeme láttára hajtják végre emberrabló akcióikat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 14:32
Besorozott ukrán férfiak Forrás: AFP
A TCK toborzási gyakorlata miatt egyre több panasz és dokumentált visszaélés lát napvilágot, miközben a közvélemény megosztott a mozgósítás módszereit illetően.

Az ukrán toborzók meglepetésszerűen, nagy létszámban csapnak le
Az ukrán toborzók meglepetésszerűen, nagy létszámban csapnak le. Fotó: AFP

Ukrajnában tapintható a feszültség a hadsereg és a civil lakosság között, miközben a toborzók egyre keményebb és szélesebb körű mozgósítási akciókat hajtanak végre.

Az alábbi videón egy biliárdklubban tartott razzia látható: a toborzók váratlanul jelennek meg, igazoltatják az ott tartózkodó férfiakat, majd többeket előállítanak. A felvételek tanúsága szerint több esetben nagy létszámban és határozott fellépéssel intézkednek, ami a meglepetés erejére és a gyors végrehajtásra épül.

Odesszában, a járókelők szeme láttára fogtak el és tuszkoltak be egy kisbuszba egy férfit az emberrablók. A módszer a megszokott: sokszoros túlerőt alkalmazni az ellenállás letörésére.

Egy másik videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék. Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult. 

Halált okozó túlkapás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ukrán rendőrség őrizetbe vette a TCK három alkalmazottját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy halálosan bántalmaztak egy sorozás során előállított férfit. Az 55 éves áldozat súlyos fejsérüléseket szenvedett, amelyek következtében életét vesztette.

A hatóságok a helyszínen tárgyi bizonyítékokat foglaltak le, valamint egy olyan járművet is, amelyen az áldozat vérnyomait rögzítették. A nyomozás során tanúkat és szemtanúkat hallgattak ki az eset körülményeinek tisztázása érdekében.

Borítókép: Besorozott ukrán férfiak (Fotó: AFP)

