Ukrajnában tapintható a feszültség a hadsereg és a civil lakosság között, miközben a toborzók egyre keményebb és szélesebb körű mozgósítási akciókat hajtanak végre.

Az alábbi videón egy biliárdklubban tartott razzia látható: a toborzók váratlanul jelennek meg, igazoltatják az ott tartózkodó férfiakat, majd többeket előállítanak. A felvételek tanúsága szerint több esetben nagy létszámban és határozott fellépéssel intézkednek, ami a meglepetés erejére és a gyors végrehajtásra épül.

Odesszában, a járókelők szeme láttára fogtak el és tuszkoltak be egy kisbuszba egy férfit az emberrablók. A módszer a megszokott: sokszoros túlerőt alkalmazni az ellenállás letörésére.

Egy másik videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék. Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult.

Halált okozó túlkapás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ukrán rendőrség őrizetbe vette a TCK három alkalmazottját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy halálosan bántalmaztak egy sorozás során előállított férfit. Az 55 éves áldozat súlyos fejsérüléseket szenvedett, amelyek következtében életét vesztette.

A hatóságok a helyszínen tárgyi bizonyítékokat foglaltak le, valamint egy olyan járművet is, amelyen az áldozat vérnyomait rögzítették. A nyomozás során tanúkat és szemtanúkat hallgattak ki az eset körülményeinek tisztázása érdekében.

Borítókép: Besorozott ukrán férfiak (Fotó: AFP)