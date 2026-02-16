A TCK toborzási gyakorlata miatt egyre több panasz és dokumentált visszaélés lát napvilágot, miközben a közvélemény megosztott a mozgósítás módszereit illetően.
Kényszersorozás: az ukrán toborzók csoportosan csaptak le a civilekre + videó
Zelenszkij végrehajtóinak egyre növekvő motivációja érhető tetten a civileket célzó elhurcolások terén. Az ukrán férfiak eddig sem voltak biztonságban, ám úgy tűnik, a TCK emberei már a közvéleményre is fittyet hánynak, és sokszor a nyilvánosság szeme láttára hajtják végre emberrabló akcióikat.
Ukrajnában tapintható a feszültség a hadsereg és a civil lakosság között, miközben a toborzók egyre keményebb és szélesebb körű mozgósítási akciókat hajtanak végre.
Az alábbi videón egy biliárdklubban tartott razzia látható: a toborzók váratlanul jelennek meg, igazoltatják az ott tartózkodó férfiakat, majd többeket előállítanak. A felvételek tanúsága szerint több esetben nagy létszámban és határozott fellépéssel intézkednek, ami a meglepetés erejére és a gyors végrehajtásra épül.
Odesszában, a járókelők szeme láttára fogtak el és tuszkoltak be egy kisbuszba egy férfit az emberrablók. A módszer a megszokott: sokszoros túlerőt alkalmazni az ellenállás letörésére.
Egy másik videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék. Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult.
Halált okozó túlkapás
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ukrán rendőrség őrizetbe vette a TCK három alkalmazottját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy halálosan bántalmaztak egy sorozás során előállított férfit. Az 55 éves áldozat súlyos fejsérüléseket szenvedett, amelyek következtében életét vesztette.
A hatóságok a helyszínen tárgyi bizonyítékokat foglaltak le, valamint egy olyan járművet is, amelyen az áldozat vérnyomait rögzítették. A nyomozás során tanúkat és szemtanúkat hallgattak ki az eset körülményeinek tisztázása érdekében.
Borítókép: Besorozott ukrán férfiak (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Manfred Weber: Én zártam ki Orbán Viktort, mert Ukrajna ellen van
Weberből a sértettség beszél.
Már az ukrán elemző sem hisz az ellenzék győzelmében
Bogdan Popovnak azonban lennének ötletei Orbán Viktor eltávolítására.
Rubio Budapesten: biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak
Washington stratégiai partnerként tekint Magyarországra Közép-Európában.
Kevesebb mint a gyermekek ötven százaléka kapja meg a létfontosságú védelmet a szomszédban
Aggódnak a gyermekmentők.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Manfred Weber: Én zártam ki Orbán Viktort, mert Ukrajna ellen van
Weberből a sértettség beszél.
Már az ukrán elemző sem hisz az ellenzék győzelmében
Bogdan Popovnak azonban lennének ötletei Orbán Viktor eltávolítására.
Rubio Budapesten: biztosított az amerikai védőpajzs és a szankciómentesség Magyarországnak
Washington stratégiai partnerként tekint Magyarországra Közép-Európában.
Kevesebb mint a gyermekek ötven százaléka kapja meg a létfontosságú védelmet a szomszédban
Aggódnak a gyermekmentők.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!