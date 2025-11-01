ETO FCNB I 12. fordulóPaks

NB I: a piros lap után sem jött a fordulat a zöld-fehér rangadón

A magyar labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén listavezető Paksi FC 0-0-s döntetlent játszott az ETO FC otthonában. A győriek hiába kerültek emberelőnybe az NB I-es találkozó utolsó 25 percében, mégsem tudták kihasználni a lehetőséget.

C. Kovács Attila
2025. 11. 01. 17:40
Schön Szabolcs (balra) kiharcolt egy piros lapot (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)
A Paks egy héttel ezelőtt 2-1-re kikapott a Diósgyőr otthonában , ez volt Böde Dánielék első veresége a most futó NB I-es idényben. A forduló előtt listavezető csapat azzal a nem titkolt céllal érkezett szombat délután Győrbe, hogy feledtesse szurkolóival a miskolci fiaskót. Bognár György továbbra sem számíthatott az augusztusban térdműtéten átesett Ádám Martinra, a magyar válogatott támadó leghamarabb decemberben edzhet újra csapattársaival. Az ETO FC-nek sem alakult jól a múlt hétvége, hiszen a zöld-fehérek 3-2-re kikaptak Kisvárdán. A győriek azonban hét közben javítani tudtak: a Magyar Kupában 9-0-s győzelmet arattak a Pilis ellen. A Paks szintén továbbjutott a kupában, miután 4-1-re nyert Martfűn.

Szoros mérkőzést hozott az ETO FC és a Paks találkozója az NB I 12. fordulójában.
Szoros mérkőzést hozott az ETO FC és a Paks találkozója az NB I 12. fordulójában (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

A találkozó első félidejében inkább az ETO FC volt aktívabb. A 25 percben Claudiu Bumba beadására Bánáti Kevin érkezett középen, azonban a 20 éves középpályás lövése fölé szállt, négy méterről nem találta el a kaput sem.

A 41. percben Nadir Benbouali próbálkozott éles szögből, lövése ha nem is sokkal, de a kapu felett hagyta el a játékteret. Két perccel később ismét a győriek veszélyeztettek, Paul Anton Bumbának kaparta ki a gesztenyét, az ETO FC középpályása azonban jócskán célt tévesztett, méterekkel fölé lőtte a labdát.

A piros lap ellenére 0-0-val zárt az ETO és a Paks Győrött

A második félidő közepén Lenzsér Bence utolsó emberként buktatta a ziccerben kilépő Schön Szabolcsot, Derdák Marcell játékvezető pedig a videóbíró segítségével kiállította a vendégek védőjét. A mérkőzés utolsó negyedére hatalmas lehetőséget kaptak a győriek.

A 72. percben gyorsan kihasználhatta volna az emberelőnyt a hazai csapat, azonban Vitális Milán kiugratása után Daniel Stefulj a paksiak kapusába, Kovácsik Ádámba rúgta a labdát.

A hosszabbításban Nfansu Njie és Olekszandr Piscsur is megszerezhette volna a három pontot a győrieknek, azonban mindketten kapufára fejeltek az öt és felesről, így végül 0-0-s döntetlennel zárult a találkozó.

NB I, 12. forduló

Péntek

Szombat

  • Kazincbarcika–Puskás Akadémia 1-3 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 646 néző. Játékvezető: Káprály M. Gólszerzők: Slogar (37.), illetve Dárdai (29.), Golla (85.), Lukács (90+4.)
  • ETO FC–Paks 0-0 (0-0), Győr, ETO Park, 5099 néző. Játékvezető: Derdák M. Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)
  • Ferencváros–MTK Budapest 20.00

Vasárnap

  • Diósgyőr–Újpest 15.30
  • Debrecen–Zalaegerszeg 18.00

A bajnokság állása IDE kattintva látható.

