Van Bastent idéző bombagól hozta meg az áttörést a Puskás Akadémiának + videó

A labdarúgó NB I 12. fordulójának első szombati mérkőzésén a Kazincbarcika látta vendégül a Puskás Akadémia együttesét. Hornyák Zsolt együttese dominált az első félidőben, Dárdai góljával előnybe is került, ám egy hibát követően egyenlített az újonc. A második játékrészben nagyon leült a játék, a hajrában Golla bombagólja hozta meg az áttörést a Puskás Akadémiának. Az elmúlt idény ezüstérmese végül 3-1-re nyert.

Tóth Norbert
2025. 11. 01. 15:35
Nyert a Puskás Akadémia.
Nagy nehezen, de megszerezte a három pontot a Puskás Akadémia (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)
A Kazincbarcika az előző fordulóban Nyíregyházán nyert, már a harmadik sikerét aratta az idényben, így pedig elmozdult a kiesőzónából. A Puskás Akadémia egy MTK elleni döntetlen után utazott Mezőkövesdre, Kuttor Attiláék jelenlegi otthonába. A felek az első fordulóban találkoztak először, Felcsúton a hazaiak nyertek 2-1-re, az volt a barcikaiak történetének első élvonalbeli mérkőzése.

Nyert a Puskás Akadémia.
Ideiglenesen az NB I negyedik helyére ugrott fel a Puskás Akadémia (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

A Kazincbarcika kihasználta a PAFC hibáját

Az első percekben inkább a mezőnyben zajlott a játék, és csak kóstolgatták egymást a csapatok. Majd a 10. percben alakulhatott volna ki az első komolyabb ziccer, miután Golla hibája után három barcikai támadó támadó rohamozhatott a Puskás két védőjére és kapujára, azonban az utolsó passzok egyike nem volt elég pontos. Így nem zárult lövéssel a helyzet.

Egy perccel később láthattuk a mérkőzés első kaput eltaláló lövését, bár Juhásznak könnyű dolga volt. Nem sokkal később ismét helyzetbe került a Puskás Akadémia, Dárdai és Maceiras összjátéka után lőhetett előbbi, de Juhász ismét védett.

A vendégek mezőnyfölénye a 29. percben érett góllá. Maceiras nagy bedobása után Golla csúsztatott, a labda megpattant egy barcikai játékos fején is, így jutott el Dárdai Palkó elé, hogy közvetlen közelről passzolt a kapuba (0-1).

Nyolc perccel később egyenlített a Kazincbarcika. A PAFC védője, Harutyunyan a saját tizenhatosán belül vesztett labdát, Ubochioma szerelte és tálalta Slogar elé, aki 11 méterről lőtte ki a felső sarkot, Szappanos mozdulni sem tudott (1-1).

Minden statisztikában felülmúlta a Kazincbarcikát a Puskás Akadémia az első félidőben, egyedül a legfontosabban, a gólok számában nem.

Golla bombagólja után nyert a Puskás Akadémia

A második félidőre változatlan felállásokban jöttek ki a csapatok, sem Hornyák Zsolt, sem Kuttor Attila nem érezte szükségét a cserének. A szünet utáni első 10-15 perc eltelt jóformán helyzet nélkül, ekkor már cserélt a Puskás Akadémia, az előző héten az MTK ellen betaláló Kern állt be.

A 61. percig kellett várni az első kapufa veszélyes lövésig: Favorov távoli löketét védte lábbal Juhász. Ezenkívül egyik csapat sem játszott veszélyesen, változatlan állással léptünk be az utolsó tíz percbe.

A 85. percben ismét előnybe került a Puskás Akadémia. Hiába tisztáztak kétszer is a barcikai védők, a labda nem jutott messzire: Golla éles szögből lőtt egy hatalmas gólt (1-2). 

A holland Marco van Basten az 1988-as Európa-bajnokságon szerzett nagyon hasonló gólt, azt a találatot azóta mutogatják világszerte.

 

A hajrában hibázott a támadni igyekvő Kazincbarcika, ezt Lukács révén kihasználta a PAFC. A magyar válogatott támadó 11 méterről lőtt higgadtan a kapuba, lezárva ezzel a találkozót (1-3).

A Kazincbarcika a következő fordulóban a Ferencvárost fogadja, a PAFC pedig Nyíregyházára látogat.

NB I, 12. forduló

Péntek

Szombat

  • Kazincbarcika–Puskás Akadémia 1-3 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 646 néző. Játékvezető: Káprály M. Gólszerzők: Slogar (37.), illetve Dárdai (29.), Golla (85.), Lukács (90+4.)
  • ETO FC–Paks 15.30
  • Ferencváros–MTK Budapest 20.00

Vasárnap

  • Diósgyőr–Újpest 15.30
  • Debrecen–Zalaegerszeg 18.00

A bajnokság állása IDE kattintva látható.

 

