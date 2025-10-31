Az újoncnak 80 perc emberelőny sem volt elég, mégis élre állt az NB I-ben + videó

Bódog Tamás legutóbb közel öt éve, 2020. december 6-án még a Honvéd vezetőedzőjeként ült NB I-es csapat kispadján. A hét közben menesztett Szabó István utódja gyorsan megtapasztalhatta, milyen negatív spirálba keveredett új csapata, a sereghajtó Nyíregyháza. A Németországból hazatért tréner egykori klubja, az újoncként az élmezőnyhöz tartozó Kisvárda otthonában debütált.

Temesvári Attila (balra) itt még a labdát találta el, utána emberhátrányba hozta Bódog Tamás csapatát Fotó: Kisvárda FC

Bódog Tamás gyors reakciója

Az előző fordulóban a Kazincbarcika ellen hazai pályán 1-0-ra elveszített mérkőzésen a 10. percben került emberhátrányba a Nyíregyháza, ezúttal a 14. percig szerepelt azonos létszámmal, mint ellenfele.

A hátulról a labdára becsúszó Temesvári Attila eltalálta Novothny Soma lábszárát, Zierkelbach Péter játékvezető videózás után piros lappal kiállította a nyíregyházi védőt. Bódog Tamás gyors cserével reagált: a szélső Manner helyett a védő Bitrit küldte be.

Nagy mezőnyfölényben, kissé körülményesen játszott a Révész Attila vezette Kisvárda. Kovács Dániel, a vendégek kapusa azért nem unatkozott, a saját csapattársáról a kapuja felé pattanó labdára jól reagált, Novothny Soma közeli fejese szerencséjére pont középre, hozzá érkezett. A 37. percben már bravúrt is bemutatott, látványos mozdulattal tolta szögletre Cipetic távoli, sistergős löketét.

Átütőerő nélkül

A gólnélküli első félidő után mindkét vezetőedző kettős cserét hajtott végre. Az emberhátrányban lévő Nyíregyháza zártan, szervezetten védekezett, az ex-kisvárdai Kovácsréti Márk még egy meg- és fölé pattanó lövéssel veszélyeztetett is. A Szpari kapusa, Kovács Dániel a 61. percben nagyot nyújtózva piszkálta ki Mesanovic fejesét. Ezt követően a hazai csapatkapitányt is lecserélte az ismét két helyen változtató Révész Attila.

A 2022-es ezüstérmes, újoncként második Kisvárda egy győzelemmel a tabella élére állhatott volna.

Mentek is előre becsülettel a rétköziek, a klubikon Melnyik nagy helyzetben fölé lőtt 15 méterről.

A 81. percben a kapufa sem a várdaiakkal volt: az egyik csereember, Molnár Gábor 18 méteres szabadrúgását Kovács Dániel a bal oldali kapufára tolta, s vigyázott, hogy a hátáról ne menjen be a visszapattanó labda.

Egy kontratámadás végén a túloldalon Gilbert kevéssel csavart fölé-mellé. A Kisvárda-Nyíregyháza Spartacus vármegyei rangadó 0-0-s döntetlennel ért véget, a Szpari maradt az utolsó helyen, a Kisvárda pontszámban beérte, s több győzelmével megelőzte a Paksot, újoncként vezeti az NB I mezőnyét.