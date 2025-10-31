Kisvárda FCNB INyíregyháza Spartacus Football Club

Az újoncnak 80 perc emberelőny sem volt elég, mégis élre állt az NB I-ben + videó

Bódog Tamás a Kisvárda otthonában elért 0-0-s döntetlennel mutatkozott be a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzőjeként. A labdarúgó NB I 12. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén a vendégek már a 14. percben emberhátrányba kerültek, miután Temesvári Attila hátulról becsúszva eltalálta Novothny Soma lábát, s piros lapot kapott. Az egy hete a Kazincbarcikától hasonló körülmények között kikapó, edzőt is váltó Szpari ezúttal megúszta vereség nélkül. A vármegyei rangadó hőse a kapus, Kovács Dániel volt, aki kiválóan védett. A Révész Attila vezette Kisvárda a tabella élére állt, de értékes pontokat veszített.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 31. 22:10
Bódog Tamás Kisvárda, 2025. október 31. Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője a Fizz Liga 12. fordulójában játszott Kisvárda Master Good - Nyíregyháza Spartacus mérkőzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2025. október 31-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Bódog Tamás a Nyíregyháza vezetőedzőjeként tért vissza Kisvárdára Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Bódog Tamás legutóbb közel öt éve, 2020. december 6-án még a Honvéd vezetőedzőjeként ült NB I-es csapat kispadján. A hét közben menesztett Szabó István utódja gyorsan megtapasztalhatta, milyen negatív spirálba keveredett új csapata, a sereghajtó Nyíregyháza. A Németországból hazatért tréner egykori klubja, az újoncként az élmezőnyhöz tartozó Kisvárda otthonában debütált.

Temesvári Attila (balra) itt még a labdát találta el, utána emberhátrányba hozta Bódog Tamás csapatát
Temesvári Attila (balra) itt még a labdát találta el, utána emberhátrányba hozta Bódog Tamás csapatát Fotó: Kisvárda FC

Bódog Tamás gyors reakciója

Az előző fordulóban a Kazincbarcika ellen hazai pályán 1-0-ra elveszített mérkőzésen a 10. percben került emberhátrányba a Nyíregyháza, ezúttal a 14. percig szerepelt azonos létszámmal, mint ellenfele. 

A hátulról a labdára becsúszó Temesvári Attila eltalálta Novothny Soma lábszárát, Zierkelbach Péter játékvezető videózás után piros lappal kiállította a nyíregyházi védőt. Bódog Tamás gyors cserével reagált: a szélső Manner helyett a védő Bitrit küldte be. 

Nagy mezőnyfölényben, kissé körülményesen játszott a Révész Attila vezette Kisvárda. Kovács Dániel, a vendégek kapusa azért nem unatkozott, a saját csapattársáról a kapuja felé pattanó labdára jól reagált, Novothny Soma közeli fejese szerencséjére pont középre, hozzá érkezett. A 37. percben már bravúrt is bemutatott, látványos mozdulattal tolta szögletre Cipetic távoli, sistergős löketét. 

Átütőerő nélkül

A gólnélküli első félidő után mindkét vezetőedző kettős cserét hajtott végre. Az emberhátrányban lévő Nyíregyháza zártan, szervezetten védekezett, az ex-kisvárdai Kovácsréti Márk még egy meg- és fölé pattanó lövéssel veszélyeztetett is. A Szpari kapusa, Kovács Dániel a 61. percben nagyot nyújtózva piszkálta ki Mesanovic fejesét. Ezt követően a hazai csapatkapitányt is lecserélte az ismét két helyen változtató Révész Attila. 

A 2022-es ezüstérmes, újoncként második Kisvárda egy győzelemmel a tabella élére állhatott volna. 

Mentek is előre becsülettel a rétköziek, a klubikon Melnyik nagy helyzetben fölé lőtt 15 méterről. 

A 81. percben a kapufa sem a várdaiakkal volt: az egyik csereember, Molnár Gábor 18 méteres szabadrúgását Kovács Dániel a bal oldali kapufára tolta, s vigyázott, hogy a hátáról ne menjen be a visszapattanó labda. 

Egy kontratámadás végén a túloldalon Gilbert kevéssel csavart fölé-mellé. A Kisvárda-Nyíregyháza Spartacus vármegyei rangadó 0-0-s döntetlennel ért véget, a Szpari maradt az utolsó helyen, a Kisvárda pontszámban beérte, s több győzelmével megelőzte a Paksot, újoncként vezeti az NB I mezőnyét.

Marad a barátság 

Augusztusban 1-1-es döntetlent játszott egymással a két szabolcsi csapat, akkor még Szabó István és Gerliczki Máté irányította a feleket. Most Révész Attila együttese nem bírt Bódog Tamáséval, de az edzők barátsága megmaradt.

NB I, 12. forduló

péntek:

  • Kisvárda–Nyíregyháza 0-0, Kisvárda, 3005 néző. Játékvezető: Zierkelbach. Kiállítva: Temesvári (14., Nyíregyháza)

szombat:

  • Kazincbarcika–Puskás Akadémia 13.15
  • ETO FC–Paks 15.30
  • Ferencváros–MTK Budapest 20.00

vasárnap: 

  • Diósgyőr–Újpest 15.30
  • Debrecen–Zalaegerszeg 18.00

 

