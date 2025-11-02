diósgyőrLabdarúgó NB IÚjpest

A Diósgyőr egy félidőt emberelőnyben játszva sem tudott pontot szerezni az Újpest ellen

A labdarúgó NB I tizenkettedik fordulójának vasárnapi, kora délutáni mérkőzésén a DVTK hazai pályán 3-1-re kikapott a forduló előtt utolsó helyen álló Újpesttől. A mérkőzésen a Diósgyőr szerzett vezetést, de a lila-fehérek már az első félidőben fordítottak. A játékrész hosszabbításában a hazaiak Bese kiállítása miatt ugyan emberelőnybe kerültek, de azzal nem tudtak élni, a hajrában az Újpest egy kontrával bebiztosította győzelmét.

Kibédi Péter
2025. 11. 02. 17:47
Az Újpest egy félidőt játszott emberhátrányban, de így is nyerni tudtak Diósgyőrben.
Az Újpest egy félidőt játszott emberhátrányban, de így is nyerni tudtak Diósgyőrben Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport
A két csapat július 25-én a bajnokság nyitómérkőzését játszotta Újpesten, amit a hazaiak 3-1-re megnyertek. A lila-fehér szurkolók akkor még arról beszéltek, hogy idén végre a dobogóért küzd majd a csapat, sőt volt, aki azt mondta, hogy idén már a Fradit is megszorongatják a bajnoki címért folyó küzdelemben. Még ha ezek olykor túlzóan optimista kijelentések is voltak, azt csak kevesen gondolták, hogy az első teljes kör után az Újpest a kieső, 11. helyen várja a folytatást. A gyatra szereplés nem maradt következmény nélkül: a hét elején a portugál André Duartét a második csapatba száműzték. A Diósgyőr egy hazai bajnoki és egy kupagyőzelem után várta a fordulót.

Kevesen gondolták, hogy a tizenkettedik fordulóban kiesési rangadót játszik az Újpest és a Diósgyőr
Kevesen gondolták, hogy a tizenkettedik fordulóban kiesési rangadót játszik az Újpest és a Diósgyőr Fotó: Kovács Péter /Nemzeti Sport

A Diósgyőr csak rövid ideig tudta őrizni előnyét
 

Olaj van, tűz nincs?!

Ezzel a kiírással fogadták a Miskolcra érkező szurkolók csapatukat, jelezve, hogy nagyon nem tetszik nekik, amit eddig láttak ősszel. Gyaníthatóan az sem nyerte el a tetszésüket, amit a meccs első huszonöt percében láttak. A múlt héten a Paksot a bajnoki veretlenségétől megfosztó, majd a Szeged ellen a Magyar Kupában továbbjutó DVTK bátrabban kezdte az összecsapást, sőt a 22. percben egy tizenhatoson belüli kezezés miatt megítélt büntetővel a vezetést is megszerezte. 

Acolatse első próbálkozását ugyan Banai bravúrral védte, de mivel egy vendégjátékos belépett a büntetőterületre, Csonka játékvezető újrarúgatta a tizenegyest, ezt pedig a holland légiós higgadtan a kapu jobb oldalába gurította (1-0).

 

A Diósgyőr egy duplán levégzett büntetővel szerzett vezetést az első félidőben
A Diósgyőr egy duplán elvégzett büntetővel szerzett vezetést az első félidőben Fotó:Kovács Péter/Nemzeti Sport

A gól felrázta az Újpestet, de azt nem lehetett mondani, hogy futószalagon alakítják a helyzeteket. 

A 35. percben azonban sikerült egyenlíteniük, igaz, ehhez kellett egy kis szerencse is. Jobb oldali újpesti szögletet követően az ötösön belül egy pillanatra senki sem tudta, hol a labda, ami végül a hazai középpályás, Bokros fején pattant meg és kötött ki a hálóban (1-1). Az egyenlítés megfogta a hazaiakat, az Újpest pedig igyekezett átvenni az irányítást, ez rövid ideig sikerült is nekik. Ez viszont elég volt ahhoz, hogy a 42. percben megszerezzék a vezetést. Lacoux passzát Matkó a blokkba lőtte, de az Horváth elé pörgött, aki 14 méterről, Sentic kapus kezei között a kapuba lőtt (1-2).

A félidő végjátéka is tartogatott izgalmakat. A hosszabbítás negyedik percében Bokros játszott Acolatse elé, Bese elkaszálta a tizenhatos vonalánál. A játékvezető először büntetőt ítélt, majd Horváth kapott reklamálásért sárga lapot. A VAR-vizsgálat után azonban Csonka büntető helyett szabadrúgást ítélt, Besének pedig piros lapot adott. A szabadrúgást Banai bravúrral védte, majd Jurek beadását Sajbán a felső lécre fejelte.

Az Újpest eltüntette az emberhátrányát

Feszült hangulatban kezdődött a második félidő, a játékvezető az 52. percig négy sárga lapot is kiosztott. A DVTK igyekezett kihasználni az emberelőnyét, ugyanakkor nem volt átütő erő a játékukban. Vladimir Radenkovic nem is várt sokat, a 61. percig a fél csapatot lecserélte, kihasználva ezzel az összes cseréjét. A cserék és a sok szabálytalanság, illetve ápolások miatt alig volt folyamatos játék. Az iramra és a küzdelemre nem lehetett panasz, ugyanakkor a hazai szurkolók bánatára vendégeknek sikerült eltüntetniük az emberhátrányukat. A Diósgyőr ugyan becsülettel próbálkozott, de rendkívül pontatlanul játszott, ráadásul egyre inkább kinyílt a védelmük.

A 83. percben ez meg is bosszulta magát. A lila-fehérek a saját tizenhatosuknál szereztek labdát, Lacoux a saját térfeléről indított Matkot, aki  lefutotta a visszazárni igyekvő Komlósít, majd tizenegy méterről ballal, a bal alsó sarokba lőtt. (1-3)

Az utolsó percekben pattanásig feszült a hangulat a lelátón és a pályán is, de az eredmény már nem változott. Az Újpest ezzel a győzelmével elkerült a kieső helyről a bajnoki tabellán.

 

NB I, 12. forduló

Péntek

Szombat

  • Kazincbarcika–Puskás Akadémia 1-3 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 646 néző. Játékvezető: Káprály M. Gólszerzők: Slogar (37.), illetve Dárdai (29.), Golla (85.), Lukács (90+4.)
  • ETO FC–Paks 0-0, Győr, ETO Park, 5099 néző. Játékvezető: Derdák M. Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)
  • Ferencváros–MTK Budapest 4-1 (1-0), Budapest, Groupama Aréna, 8715 néző. Játékvezető: Karakó F., Gólszerzők: Gartenmann (19.), Szalai (70.), Varga B. (80.), Nagy B. (83.), illetve Cadu (89. – öngól)

Vasárnap

  • Diósgyőr–Újpest 1-3 (1-2) , Miskolc, DVTK Stadion 5855 néző. Játékvezető: dr. Csonka. Kiállítva: Bese (45+8. perc). Gólszerzők: Acolatse (24.  – büntetőből) illetve Bokros (35. – öngól), Horváth K. (42.), Matko (83.)
  • Debrecen–Zalaegerszeg 18.00

A bajnokság állása IDE kattintva látható.


 

