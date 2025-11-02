A Diósgyőr egy félidőt emberelőnyben játszva sem tudott pontot szerezni az Újpest ellen

A két csapat július 25-én a bajnokság nyitómérkőzését játszotta Újpesten, amit a hazaiak 3-1-re megnyertek. A lila-fehér szurkolók akkor még arról beszéltek, hogy idén végre a dobogóért küzd majd a csapat, sőt volt, aki azt mondta, hogy idén már a Fradit is megszorongatják a bajnoki címért folyó küzdelemben. Még ha ezek olykor túlzóan optimista kijelentések is voltak, azt csak kevesen gondolták, hogy az első teljes kör után az Újpest a kieső, 11. helyen várja a folytatást. A gyatra szereplés nem maradt következmény nélkül: a hét elején a portugál André Duartét a második csapatba száműzték. A Diósgyőr egy hazai bajnoki és egy kupagyőzelem után várta a fordulót.

Kevesen gondolták, hogy a tizenkettedik fordulóban kiesési rangadót játszik az Újpest és a Diósgyőr Fotó: Kovács Péter /Nemzeti Sport

A Diósgyőr csak rövid ideig tudta őrizni előnyét



Olaj van, tűz nincs?!

Ezzel a kiírással fogadták a Miskolcra érkező szurkolók csapatukat, jelezve, hogy nagyon nem tetszik nekik, amit eddig láttak ősszel. Gyaníthatóan az sem nyerte el a tetszésüket, amit a meccs első huszonöt percében láttak. A múlt héten a Paksot a bajnoki veretlenségétől megfosztó, majd a Szeged ellen a Magyar Kupában továbbjutó DVTK bátrabban kezdte az összecsapást, sőt a 22. percben egy tizenhatoson belüli kezezés miatt megítélt büntetővel a vezetést is megszerezte.

Acolatse első próbálkozását ugyan Banai bravúrral védte, de mivel egy vendégjátékos belépett a büntetőterületre, Csonka játékvezető újrarúgatta a tizenegyest, ezt pedig a holland légiós higgadtan a kapu jobb oldalába gurította (1-0).

A Diósgyőr egy duplán elvégzett büntetővel szerzett vezetést az első félidőben Fotó:Kovács Péter/Nemzeti Sport

A gól felrázta az Újpestet, de azt nem lehetett mondani, hogy futószalagon alakítják a helyzeteket.

A 35. percben azonban sikerült egyenlíteniük, igaz, ehhez kellett egy kis szerencse is. Jobb oldali újpesti szögletet követően az ötösön belül egy pillanatra senki sem tudta, hol a labda, ami végül a hazai középpályás, Bokros fején pattant meg és kötött ki a hálóban (1-1). Az egyenlítés megfogta a hazaiakat, az Újpest pedig igyekezett átvenni az irányítást, ez rövid ideig sikerült is nekik. Ez viszont elég volt ahhoz, hogy a 42. percben megszerezzék a vezetést. Lacoux passzát Matkó a blokkba lőtte, de az Horváth elé pörgött, aki 14 méterről, Sentic kapus kezei között a kapuba lőtt (1-2).

A félidő végjátéka is tartogatott izgalmakat. A hosszabbítás negyedik percében Bokros játszott Acolatse elé, Bese elkaszálta a tizenhatos vonalánál. A játékvezető először büntetőt ítélt, majd Horváth kapott reklamálásért sárga lapot. A VAR-vizsgálat után azonban Csonka büntető helyett szabadrúgást ítélt, Besének pedig piros lapot adott. A szabadrúgást Banai bravúrral védte, majd Jurek beadását Sajbán a felső lécre fejelte.