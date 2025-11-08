Kinézte magának a Fradi-védőket a bravúrra készülő újonc hóhéra, Dzsudzsákékra fáj Bödéék foga

Kiélezett az NB I

A hétszeres bajnok, legutóbb 2014-ben aranyérmes DVSC egy ponttal gyűjtött többet, mint a Paks, kettővel, mint a Kisvárda, és hárommal, mint a címvédő Ferencváros.

A Dzsudzsák Balázsra és Bárány Donátra építő Loki az egyetlen a mezőnyben, amely az előző két fordulóban egyaránt nyert, hat meccse veretlen. Vasárnap, ebédidőben a 6. helyezett MTK otthonában lépnek pályára a hajdúságiak.

Az MLSZ emlékeztet: Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban legutóbb nyerni tudott a DVSC, de azt megelőzően tíz bajnoki találkozóból csak egyen született debreceni siker.

Nem tudni, hogy a hétvége utolsó napján éllovasként lép-e pályára a Debrecen, mert szombaton olyan rangadót rendeznek, amelynek – ha lesz – győztese előzhet. A második Paks fogadja az újoncként harmadik Kisvárdát. Augusztusban 5-1-re győztek idegenben a tolnaiak, akik pályaválasztóként tízszer fogadták a szabolcsiakat, hatszor megszerezték a három pontot, csupán egyszer maradtak alul.

Melyik arcukat mutatják?

A negyedik pozíciót elfoglaló címvédő Ferencváros – a Kisvárdához hasonlóan – egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, ahogy következő ellenfele, a Kazincbarcika is. Az abszolút újonc borsodiakat a szakértők egyértelmű kiesőnek titulálták, ehhez képest Kuttor Attila irányításával, a keretet szinte teljesen kicserélve, méltó ellenfelek a legtöbb mérkőzésükön. A 10. helyen álló KBSC a ZTE-től kapott ki 5-0-ra, valamint 3-0-ra maradt alul a Pakssal és a Fradival szemben. A fővárosi zöld-fehérek az Európa-ligában remekelnek, az NB I-ben mérsékelten teljesítenek.

– Először is, el kell hinni, hogy meg lehet verni őket. Ez a legfontosabb.

A másik, hogy csapatként kell működnünk, mindenki 110 százalékot tegyen bele. Persze kell egy kis szerencse is, hogy a helyzeteinket berúgjuk, de ha zárjuk a területeket és koncentráltak vagyunk, meg lehet fogni őket – elmélkedett klubja hivatalos oldalának a 29. FTC elleni fellépésére készülő, többször betaláló Könyves Norbert, aki televízióban nézte a Ferencváros–Ludogorec El-találkozót csütörtök este.

– Bár abból nehéz kiindulni, mert valószínűleg rotálni fognak, más összeállításban játszanak majd. Én ilyenkor elsősorban a védőket nézem, de látni azt is, milyen minőségű támadóik vannak, mire kell figyelni.

A Ferencváros a legutóbbi négy NB I-es mérkőzésből egyet nyert meg, legutóbb az MTK-t verte 4-1-re az örökrangadón, ám előtte például a kiesés ellen küzdő Zalaegerszegtől hazai pályán kikapott. Kérdés, melyik arcukat mutatják a zöld-fehérek.

NB I, a 13. forduló programja: november 8., szombat: 12.45 – Újpest FC–ETO FC Győr (M4 Sport)

14.45 – Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (M4 Sport+)

19.15 – Paksi FC–Kisvárda Master Good (M4 Sport+)

november 9., vasárnap:

12.45 – MTK Budapest–Debreceni VSC (M4 Sport)

15.15 – Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)

17.30 – Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport+) A tabella állása itt tekinthető meg.

