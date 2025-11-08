Kinézte magának a Fradi-védőket a bravúrra készülő újonc hóhéra, Dzsudzsákékra fáj Bödéék foga
A 13. fordulóval folytatódik a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. Mire az éllovas Debrecen vasárnap az MTK vendége lesz, addigra az egymás ellen rangadót vívó Paks és Kisvárda kettős egyike elé kerülhet a tabellán. A legutóbbi négy bajnokijából csupán egyet megnyerő Ferencváros az abszolút újonc Kazincbarcika vendége lesz Mezőkövesden. Kérdés, a Ludogorec elleni újabb Európa-liga-siker után milyen összeállításban és milyen játékot nyújt majd a címvédő. Az NB I-ben ezúttal szombaton és vasárnap is 3-3 meccset játszanak.
Ismét több éllovasa lehet az adott fordulón belül a labdarúgó NB I-nek. A 11. játéknap után még a Paks vezetett, a 12.-ben a Kisvárda állt az élre, hogy aztán a Debrecen neve szerepeljen az első helyen. A hajdúságiak előretörése azért is különösen érdekes, mert az előző idényben csak az utolsó fordulóban vívták ki a bennmaradást.
– Folyamatosan fejlődünk. Valamilyen szinten ez most felülteljesítés. Nyilván nem az első helyre várnak minket
– ismerte el a klubjának adott interjúban Bárány Donát, az első helyezett DVSC házi gólkirálya. A Marco Rossi szövetségi kapitány által először beválogatott csatárban élénken élnek a nem várt izgalmakat hozó előző idény gyötrelmei. – A tavalyi szezon után az elsődleges cél a bent maradás kell legyen. Szerintem mindaddig, amíg nincsen 40 pontunk. Utána tűzhetünk ki nagyobb célokat. Minél hamarabb eléred, annál nagyobbakat célozhatunk meg. Láttuk, hol tartottunk a nyáron, sokat tudtunk előrelépni. Ugyanakkor még nem eleget, hogy reálisan beszélhessünk a dobogóról.
A hétszeres bajnok, legutóbb 2014-ben aranyérmes DVSC egy ponttal gyűjtött többet, mint a Paks, kettővel, mint a Kisvárda, és hárommal, mint a címvédő Ferencváros.
A Dzsudzsák Balázsra és Bárány Donátra építő Loki az egyetlen a mezőnyben, amely az előző két fordulóban egyaránt nyert, hat meccse veretlen. Vasárnap, ebédidőben a 6. helyezett MTK otthonában lépnek pályára a hajdúságiak.
Az MLSZ emlékeztet: Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban legutóbb nyerni tudott a DVSC, de azt megelőzően tíz bajnoki találkozóból csak egyen született debreceni siker.
Nem tudni, hogy a hétvége utolsó napján éllovasként lép-e pályára a Debrecen, mert szombaton olyan rangadót rendeznek, amelynek – ha lesz – győztese előzhet. A második Paks fogadja az újoncként harmadik Kisvárdát. Augusztusban 5-1-re győztek idegenben a tolnaiak, akik pályaválasztóként tízszer fogadták a szabolcsiakat, hatszor megszerezték a három pontot, csupán egyszer maradtak alul.
Melyik arcukat mutatják?
A negyedik pozíciót elfoglaló címvédő Ferencváros – a Kisvárdához hasonlóan – egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, ahogy következő ellenfele, a Kazincbarcika is. Az abszolút újonc borsodiakat a szakértők egyértelmű kiesőnek titulálták, ehhez képest Kuttor Attila irányításával, a keretet szinte teljesen kicserélve, méltó ellenfelek a legtöbb mérkőzésükön. A 10. helyen álló KBSC a ZTE-től kapott ki 5-0-ra, valamint 3-0-ra maradt alul a Pakssal és a Fradival szemben. A fővárosi zöld-fehérek az Európa-ligában remekelnek, az NB I-ben mérsékelten teljesítenek.
– Először is, el kell hinni, hogy meg lehet verni őket. Ez a legfontosabb.
A másik, hogy csapatként kell működnünk, mindenki 110 százalékot tegyen bele. Persze kell egy kis szerencse is, hogy a helyzeteinket berúgjuk, de ha zárjuk a területeket és koncentráltak vagyunk, meg lehet fogni őket – elmélkedett klubja hivatalos oldalának a 29. FTC elleni fellépésére készülő, többször betaláló Könyves Norbert, aki televízióban nézte a Ferencváros–Ludogorec El-találkozót csütörtök este.
– Bár abból nehéz kiindulni, mert valószínűleg rotálni fognak, más összeállításban játszanak majd. Én ilyenkor elsősorban a védőket nézem, de látni azt is, milyen minőségű támadóik vannak, mire kell figyelni.
A Ferencváros a legutóbbi négy NB I-es mérkőzésből egyet nyert meg, legutóbb az MTK-t verte 4-1-re az örökrangadón, ám előtte például a kiesés ellen küzdő Zalaegerszegtől hazai pályán kikapott. Kérdés, melyik arcukat mutatják a zöld-fehérek.
NB I, a 13. forduló programja:
november 8., szombat:
12.45 – Újpest FC–ETO FC Győr (M4 Sport)
14.45 – Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (M4 Sport+)
19.15 – Paksi FC–Kisvárda Master Good (M4 Sport+) november 9., vasárnap:
