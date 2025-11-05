Nem egy ma született bárány Marco Rossi új felfedezettje, nem hagyta szó nélkül a „zaklatást”

Mint beszámoltunk róla, Marco Rossi – Redzic Damir és Bárány Donát személyében – két újoncot is meghívott az utolsó két világbajnoki selejtezős csoportmérkőzésre. A magyar labdarúgó-válogatott november 13-án Örményországban, 16-án hazai pályán Írország ellen játszik, hogy megőrizze a pótselejtezőt érő második helyét. Most kiderült, hogyan reagált a DVSC csatára a nagy hírre.

Bárány Donát nagy álma teljesült Marco Rossi meghívójával Fotó: Istvan Derencsenyi

– Reggel tudtam meg a jó hírt: arra keltem, hogy keresett egy ismeretlen szám Telkiből, ekkor már sejtettem, miért szeretnének velem beszélni.

Elmondhatatlanul boldog voltam, amikor megtudtam, számít rám Marco Rossi. Elsőként a szeretteimmel osztottam meg a hírt, amiért egész életemben dolgoztam.

Hálás vagyok a klubomnak is, mindent bele fogok adni, hogy a legjobbamat nyújtsam a válogatottnál is – örömködött a támadó a haon.hu-nak. A DVSC csatárával óriásit fordul a világ.

– Eddig csak a tévéből láttam az íreket és az örményeket, így csak annyit tudok mondani, kemény meccsek elé nézünk.

Azt se felejtsük el, hogy akár már az első meccs alakulhat úgy, hogy az írek ellen már nem lesz kérdés a pótselejtezős helyet illetően. Ennyire természetesen ne szaladjunk előre. Nagyon izgatott vagyok és kijelenthetem: mindent meg fogok tenni a címeres mezért – fogadkozott Bárány Donát, aki korábban ötször szerepelt az U21-es válogatottban, többek között a 2021-es, részben hazai Európa-bajnokságon.

Bárány Donát (balra) korosztályos szinten már volt válogatott Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Kapitányi dicséret

A Debrecen labdarúgója gyakorlatilag a szövetségi kapitány által legutóbb behívott, de kritizált paksi Tóth Barna helyett bizonyíthat majd Telkiben, s reményei szerint esetleg a jövő heti két tétmérkőzésen. Marco Rossi a keddi kerethirdetésen külön méltatta új kiválasztottját, akit régóta figyelt a stábjával.

Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit a pályán mindig látni szeretnék, nem enged, presszionál és megküzd minden labdáért. Persze vannak más minőségbeli sajátosságai is, de elsődlegesen ezért kapott meghívót.