labdarúgó-válogatott Bárány Donát Marco Rossi

Nem egy ma született bárány Marco Rossi új felfedezettje, nem hagyta szó nélkül a „zaklatást”

Redzic Damir mellett Bárány Donát is először kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatottba. A Debrecen 25 éves csatárát külön is méltatta Marco Rossi szövetségi kapitány a kerethirdetéskor, mondván a játékos harci szelleme megtestesíti azt, amit ő látni szeretne a pályán. A támadó korábban szerepelt az U21-es korosztályos nemzeti együttesben, az NB I mostani szezonjában 6 gólt szerzett a listavezető DVSC-ben. Bárány Donát elárulta, reggel egy ismeretlen számról keresték, sejtette miért, s nagyon boldog, hogy címeres mezben bizonyíthat.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 05. 5:40
Bárány Donát
Bárány Donát (balról a második) remekel a Debrecenben Fotó: Istvan Derencsenyi
Mint beszámoltunk róla, Marco Rossi – Redzic Damir és Bárány Donát személyében – két újoncot is meghívott az utolsó két világbajnoki selejtezős csoportmérkőzésre. A magyar labdarúgó-válogatott november 13-án Örményországban, 16-án hazai pályán Írország ellen játszik, hogy megőrizze a pótselejtezőt érő második helyét. Most kiderült, hogyan reagált a DVSC csatára a nagy hírre.

Bárány Donát
Bárány Donát nagy álma teljesült Marco Rossi meghívójával Fotó: Istvan Derencsenyi

– Reggel tudtam meg a jó hírt: arra keltem, hogy keresett egy ismeretlen szám Telkiből, ekkor már sejtettem, miért szeretnének velem beszélni. 

Elmondhatatlanul boldog voltam, amikor megtudtam, számít rám Marco Rossi. Elsőként a szeretteimmel osztottam meg a hírt, amiért egész életemben dolgoztam. 

Hálás vagyok a klubomnak is, mindent bele fogok adni, hogy a legjobbamat nyújtsam a válogatottnál is – örömködött a támadó a haon.hu-nak. A DVSC csatárával óriásit fordul a világ.

– Eddig csak a tévéből láttam az íreket és az örményeket, így csak annyit tudok mondani, kemény meccsek elé nézünk. 

Azt se felejtsük el, hogy akár már az első meccs alakulhat úgy, hogy az írek ellen már nem lesz kérdés a pótselejtezős helyet illetően. Ennyire természetesen ne szaladjunk előre. Nagyon izgatott vagyok és kijelenthetem: mindent meg fogok tenni a címeres mezért – fogadkozott Bárány Donát, aki korábban ötször szerepelt az U21-es válogatottban, többek között a 2021-es, részben hazai Európa-bajnokságon.

Székesfehérvár, 2021. március 30. Bárány Donát (b) és a holland Tyrell Malacia a férfi labdarúgó U21-es Európa-bajnokság harmadik csoportkörében, az A csoportban játszott Magyarország-Hollandia mérkőzésen a MOL Sóstói Stadionban 2021. március 30-án. MTI/Kovács Tamás
Bárány Donát (balra) korosztályos szinten már volt válogatott Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Kapitányi dicséret

A Debrecen labdarúgója gyakorlatilag a szövetségi kapitány által legutóbb behívott, de kritizált paksi Tóth Barna helyett bizonyíthat majd Telkiben, s reményei szerint esetleg a jövő heti két tétmérkőzésen. Marco Rossi a keddi kerethirdetésen külön méltatta új kiválasztottját, akit régóta figyelt a stábjával.

Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit a pályán mindig látni szeretnék, nem enged, presszionál és megküzd minden labdáért. Persze vannak más minőségbeli sajátosságai is, de elsődlegesen ezért kapott meghívót. 

Bárány Donát
Bárány Donát (jobbra) csatár létére a védekezésből is kiveszi a részét (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Bárány Donát, a harcos

Aki látta már játszani, aki pedig játszott is ellene, tanúsíthatja, hogy nem éppen kellemes ellenfél Bárány Donát. 

Ha nem is egy Torghelle Sándor, ám ő sem megy a szomszédba egy kis adok-kapokért. A csatárok között a maga 179 centiméterével az alacsony termetűek közé tartozó futballista sohasem félti a testi épségét, keményen belemegy a párharcokba. 

Ha kell, vérző fejjel, turbánnal is küzd, ahogy augusztusban tette a Nyíregyháza ellen, mielőtt összevarrták a fejét. Alkata kissé hajaz Böde Dánielre, ugyanakkor nem csupán birkózni, ha kell verekedni képes, kifejezetten technikás, mozgékony és felettébb gólérzékeny. Talán a korábbi debreceni gólvágó, Bajzát Péter is sokaknak eszébe juthat róla...

A Bárándon és Hajdúböszörményben is pallérozódott Bárány a debreceni Olasz Focisuliban nevelkedett, az egyetemi csapatnál, a DEAC-nál eltöltött kölcsönidőszakot leszámítva felnőtt szinten kizárólag a DVSC-ben játszott. 

A Lokiban 138 mérkőzésen 53 gólt szerzett, az NB I 2025/2026-os kiírásában a maga 6 találatával a harmadik legeredményesebb magyar. 

Bárány Donát szezonbeli góljait az alábbi felvételen megnézhetik:

A DVSC csatára a Szpíker kornerben is szóba került:

 

