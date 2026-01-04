Rosszul indul Varga Barnabás athéni kalandja, vasárnap váratlan probléma adódott!

A görög Sportal pénteken arról írt, hogy az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz még szilveszter napján is azért dolgozott, hogy minél előbb nyélbe üssék a megállapodást a Ferencváros csapatával. A tárgyalások a végső szakaszba érkeztek, és Varga Barnabás már a hét végén Athénba érkezhet, hogy átessen a szükséges orvosi vizsgálatokon, ezt követően pedig megtörténhet a hivatalos bejelentés. A görög Sport24 portál szerint a Ferencvárossal kötött megállapodás 4,5 millió euróról szól, és Varga három és fél éves szerződést ír alá. A futball történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS időközben bejelentette, hogy kimutatása szerint 2025-ben Erling Haaland volt a világ legeredményesebb futballistája, a Manchester City norvég támadója 29 gólt szerzett klubcsapata nemzetközi meccsein és a válogatottban (12+17), Varga Barnabás pedig a rangsor 20. helyén végzett 11 találattal (5+6). Nem csoda, hogy Vargát több csapat is kinézte magának. Azt, hogy az AEK lett a befutó, vasárnapig a Ferencváros és az AEK Athén sem erősítette meg, de nem lehetett titokban tartani.

Varga Barnabás a Ferencváros után az AEK Athén csapatában folytatja. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Varga Barnabás máris nagy kedvenc az AEK Athén szurkolóinál

Az AEK szurkolói izgalomba jöttek, a Ripost arról számolt be, hogy Varga Barnabás közösségi oldalát ellepték az athéni drukkerek üzenetei, ilyen és hasonló kommenteket írtak a fanatikusok: „Üdvözlünk az AEK-nál, Barnabás!”, „Üdv a világ legjobb csapatánál!”, „Imádni fogod Athént! Alig várom az első gólodat!”

Az AEK Athéhez közeli Aek365 vasárnap arról írt, hogy Varga Barnabás 20.30-kor érkezik Athénba, a repülőjegye így lett lefoglalva. Nos, az Aegean Airlines A3 877-es járata történetesen 17.30-kor indulna Budapestről Athénba, s mivel a görög fővárosban egy órával előrébb járnak, a repülési idő pedig két óra, adja magát, hogy a játékos ezzel a járattal utazik.

Ám nagy kérdés, hogy tényleg útra kel-e. Súlyos technikai probléma miatt ugyanis megbénult a görög légtér, az érkezések és indulások szinte minden repülőtéren szünetelnek. A hibát az athéni és a makedóniai repülésirányító központok központi rádiófrekvenciás rendszereiben észlelték. A problémát a légiközlekedési hatóság vizsgálja, és hivatalos bejelentésre lehet számítani a következő órákban. Jelenleg csak azok a gépek repülhetnek, amelyek már a levegőben voltak a hiba észlelésekor – írta a görög Gazzetta, amely szerint így nem lehet megjósolni, hogy Varga Barnabás mikor landol Athénban.

Az biztos, hogy jelenleg az athéni Eleftherios Venizelos nemzetközi repülőtéren is káosz van!