Kerkez Milos bátyja, Kerkez Marko az Arisz Szaloniki labdarúgója lett + videó

– Boldog vagyok, hogy visszatértem. Az első alkalommal kissé balszerencsés voltam a sérülésem miatt, de ezúttal egészségesen tértem vissza, és készen állok, hogy mindent beleadjak. Tudom, hogy milyen nagy klub az Arisz, és milyen elképesztő szurkolói vannak. Alig várom, hogy mindannyiótokkal találkozzak a stadionban, és átéljük az itteni hangulatot – fogalmazott Kerkez Marko az Arisz honlapján.

Kerkez Marko 2027-ig írt alá az Arisz Szaloniki csapatához Forrás: X/ARIS F.C.

Az Arisz FC közleményében Kerkez Markót szerb gyökerű magyar védőként említi, és azt is közli, hogy 2027 nyaráig írt alá szerződést. Kerkez Marko Magyarországon szerepelt az ETO FC Győr U19-es csapatában, ami pedig a legutóbbi három évét illeti, 2023-ban Mladost Novi Sad, 2024-ben a Spartak Subotica és Partizan Beograd, 2025-ben az Arisz és Hollandiában a Fortuna Sittard játékosa volt, innen érkezett most vissza Szalonikibe, és a görög portálok is a visszatérsét emelik ki cikkeik címeiben.

Varga Barnabás: AEK, Kerkez Marko: Arisz

Az Arisz Szaloniki a görög élvonalban a 16. forduló után a hetedik helyen áll. Az AEK, Varga Barnabás együttese a harmadik, de csak egy ponttal van az éllovas Olimpiakosz mögött, az Arisznál pedig tizenhéttel többet gyűjtött.

Az X-en 671 ezer követővel rendelkező EuroFoot megjegyzi, hogy a Livepool csapatát erősítő Kerkez Milos és Kerkez Marko is balhátvéd.