támadásmazsihiszközösség

Mazsihisz: A magyar zsidó közösség döbbenten áll a brutális támadás előtt

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a magyar zsidó közösség döbbenten áll a hanuka ünnepén Sydneyben történt brutális támadás előtt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 3:33
Rendőri egységek az ausztráliai Sydneyben, a Bondi Beachen Fotó: CLAUDIO GALDAMES A Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mazsihisz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, a hanuka, a fények ünnepe a reményről, az élet tiszteletéről és a közösség megtartó erejéről szól, ezért különösen fájdalmas és megrázó, hogy éppen egy békés vallási megemlékezés vált a gyűlölet és az erőszak célpontjává. A Mazsihisz szerint az a tény, hogy a támadás kifejezetten a zsidó közösséget célozta, beleillik abba a világszerte tapasztalható jelenségbe, amelynek során a Közel-Keleten zajló konfliktusok hatásai a diaszpórában élő zsidó közösségeket is elérik. 

Mindez fájdalmas történelmi emlékeket idéz fel az üldöztetésről és a kiszolgáltatottságról

– tették hozzá. A szervezet együttérzését fejezte ki a magyar zsidóság nevében az áldozatok családtagjai, az ausztráliai zsidó közösség, valamint mindazok iránt, akiket ez az értelmetlen erőszak sújtott. 

Az elhunytak emléke legyen áldott, a sebesülteknek teljes és mielőbbi gyógyulást kívánunk!

– írták. A közleményben kifejezték hálájukat „a bátor járókelő”, Ahmed al Ahmed iránt, aki „saját életét kockáztatva lefegyverezte az egyik támadót, és ezzel további emberéleteket mentett meg”. 

@7newsaustralia Video from Bondi Beach shows a man tackling one of the gunmen and wrestling his shotgun away. The bystander can be seen crouching behind a car before rushing the gunman and fighting over his high-powered rifle. At least 10 people have been killed in the mass shooting. #bondi #bondibeach #bondishooting #sydney #nswpolice ♬ original sound - 7NEWS Australia

Cselekedete az emberi felelősségvállalás, a morális bátorság és az élet védelmének példája, amely túlmutat vallási és közösségi határokon

– emelték ki. A Mazsihisz közössége következetesen szolidaritását és együttérzését fejezi ki mindazok felé, akik a gyász és a félelem ellenére is kitartanak az emberi méltóság, a béke és az élet szentsége mellett – zárul a közlemény.

Borítókép: Rendőri egységek az ausztráliai Sydneyben, a  Bondi Beachen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekzsidó közösség

Forró karácsony

Sitkei Levente avatarja

Ma a biztonságosnak és elegánsnak tartott Ausztráliában a hanuka megünneplése kockázatos, már-már vakmerő lépés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu