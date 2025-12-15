Mazsihisz: A magyar zsidó közösség döbbenten áll a brutális támadás előtt

Mindez fájdalmas történelmi emlékeket idéz fel az üldöztetésről és a kiszolgáltatottságról

– tették hozzá. A szervezet együttérzését fejezte ki a magyar zsidóság nevében az áldozatok családtagjai, az ausztráliai zsidó közösség, valamint mindazok iránt, akiket ez az értelmetlen erőszak sújtott.

Az elhunytak emléke legyen áldott, a sebesülteknek teljes és mielőbbi gyógyulást kívánunk!

– írták. A közleményben kifejezték hálájukat „a bátor járókelő”, Ahmed al Ahmed iránt, aki „saját életét kockáztatva lefegyverezte az egyik támadót, és ezzel további emberéleteket mentett meg”.

Cselekedete az emberi felelősségvállalás, a morális bátorság és az élet védelmének példája, amely túlmutat vallási és közösségi határokon

– emelték ki. A Mazsihisz közössége következetesen szolidaritását és együttérzését fejezi ki mindazok felé, akik a gyász és a félelem ellenére is kitartanak az emberi méltóság, a béke és az élet szentsége mellett – zárul a közlemény.

Borítókép: Rendőri egységek az ausztráliai Sydneyben, a Bondi Beachen (Fotó: AFP)