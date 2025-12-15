Mazsihisz: A magyar zsidó közösség döbbenten áll a brutális támadás előtt

A Mazsihisz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, a hanuka, a fények ünnepe a reményről, az élet tiszteletéről és a közösség megtartó erejéről szól, ezért különösen fájdalmas és megrázó, hogy éppen egy békés vallási megemlékezés vált a gyűlölet és az erőszak célpontjává. A Mazsihisz szerint az a tény, hogy a támadás kifejezetten a zsidó közösséget célozta, beleillik abba a világszerte tapasztalható jelenségbe, amelynek során a Közel-Keleten zajló konfliktusok hatásai a diaszpórában élő zsidó közösségeket is elérik.
Mindez fájdalmas történelmi emlékeket idéz fel az üldöztetésről és a kiszolgáltatottságról
– tették hozzá. A szervezet együttérzését fejezte ki a magyar zsidóság nevében az áldozatok családtagjai, az ausztráliai zsidó közösség, valamint mindazok iránt, akiket ez az értelmetlen erőszak sújtott.
Az elhunytak emléke legyen áldott, a sebesülteknek teljes és mielőbbi gyógyulást kívánunk!
– írták. A közleményben kifejezték hálájukat „a bátor járókelő”, Ahmed al Ahmed iránt, aki „saját életét kockáztatva lefegyverezte az egyik támadót, és ezzel további emberéleteket mentett meg”.
Cselekedete az emberi felelősségvállalás, a morális bátorság és az élet védelmének példája, amely túlmutat vallási és közösségi határokon
– emelték ki. A Mazsihisz közössége következetesen szolidaritását és együttérzését fejezi ki mindazok felé, akik a gyász és a félelem ellenére is kitartanak az emberi méltóság, a béke és az élet szentsége mellett – zárul a közlemény.
Borítókép: Rendőri egységek az ausztráliai Sydneyben, a Bondi Beachen (Fotó: AFP)
Le Pent félre akarják állítani, mert ő a legerősebb
Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő szerint fennáll a veszélye annak, hogy megakadályozzák Marine Le Pen indulását, egyszerűen azért, mert ő a legesélyesebb.
Párizs súlyos döntést hozott, felrúgta saját hagyományait
A francia főváros vezetése gyakorlatilag elismerte: képtelen garantálni a közbiztonságot a saját utcáin.
Terrortámadások világszerte, csata készül Brüsszelben
Napi hírösszefoglaló.
A migrációt erőltetné Európára a brit baloldali lap
A The Guardian véleménycikke szerint a bevándorlás felé kell nyitnia az országoknak.
