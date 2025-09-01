Tarr ZoltánTisza PártTisza-adóMagyar Péter

A Tisza Párt már a választások előtt elmondja, hogy becsapja a választóit

Lázár János nagyon szeretné megtudni, mit nem mondhatnak el Magyar Péterék.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 15:05
Fotó: MTI/Purger Tamás
– Én nagyon szeretném megismerni azt, amit nem akarnak elmondani. Tehát mi az, amit nem mondanak el, és ami miatt megbuknának, ha elmondanák – reagált Lázár János Tarr Zoltán sokatmondó kijelentésére. Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: azt reméli, hogy van rajta kívül még pár millió választópolgár, aki szeretné tudni, hogy mennyi adót fog fizetni.

Debrecen, 2024. május 5. Tarr Zoltán református lelkész, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltje beszédet mond a debreceni Református Nagytemplom előtt tartott anyák napi nagygyűlésen 2024. május 5-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szerintem fölháborító, megdöbbentő és a magyar politika hagyományaival teljesen ellentétes – legalábbis azt reméltük, hogy majd ez így lesz –, hogy egy politikai erő, akinek van támogatottsága, nyíltan arra készül, és már a választások előtt el is mondja, hogy becsapja a választóit

– hangsúlyozta Lázár János. Majd rámutatott: aki rájuk szavaz, biztos lehet abban, hogy hazudtak neki. Aki a Tisza Pártnak fogja adni a szavazatát, ma abban a biztos tudatban teheti meg, hogy a Tisza Párt vezetői hazudtak neki arról, hogy mi lesz az ország sorsa a következő években, a következő évtizedekben.

Magyar Péter emberének újabb vallomása

A miniszter szerint mindez nagyon komoly morális, erkölcsi probléma, ami azt jelenti, hogy a Tisza Párt semmi újat nem jelent, hanem inkább a romlottságnak a szimbóluma, ami az emberek becsapására és hazugságra akarja építeni a jövőt, az pedig nagyon ingoványos talaj lenne. Ezért mindenkinek körültekintést javasol – tette hozzá. A nyilvánosságra hozott dokumentumrészből kiderült, hogy aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, az mind több adót fog fizetni Magyarországon és kevesebbet keres, mint most – emlékeztetett a miniszter. Majd hangsúlyozta: 

a Tisza Párt adójavaslata ebben a formájában munkaellenes, családellenes, és mindenki számára, aki dolgozik, kevesebb jövedelmet és magasabb adót fog jelenteni.

Tarr Zoltán pedig ennek a pártnak az alelnöke. Nincs miről beszélni – tette hozzá. 

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Tarr Zoltán és Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Fontos híreink

Csépányi Balázs
Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt."

