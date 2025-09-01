Tarr ZoltánhangfelvételTisza PártTisza-adószjaMagyar Péter

Titokban készített hangfelvétel sem kell, hogy kiderüljön: Magyar Péterék elvennék az emberek keresetét + videó

A Tisza Pártnál nem mernek a Tisza-adóról beszélni, a választásokig megvezetnék a magyarokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 13:01
Fotó: MTI/Purger Tamás
„Újabb felvétel, újabb lebukás a Tisza alelnökétől” – idézte fel Tarr Zoltán sokatmondó kijelentését Deutsch Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője jelezte: a Tisza Párt adóterveiről nem a „propagandamédia”, nem a megafonosok és nem is Columbo felesége hazudik, hanem egyenesen Magyar Péter. 

Strasbourg, 2024. december 17. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 17-én. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A budai zsúrpubit nem más, mint a Tisza Párt második embere, Tarr Zoltán buktatja le! Nem kicsit, nagyon!

– hangsúlyozta Deutsch Tamás. Majd rámutatott: a saját alelnöke árulja el, hogy mindaz, amit Magyar Péter állít, egyszerűen nem igaz.

Magyar Péterék brutális adóemelést terveznek, és még számtalan más kérdésben is húsbavágó megszorító intézkedéseket akarnak, csak erről nem akarnak beszélni, mert „megbuknának” – egyértelműsítette az EP-képviselő. Hozzátette: a Tisza Párt, élén a „budai zsúrpubival” tehát módszeresen és szándékosan eltitkolja a választók elől a terveit, ezzel megvezetve és becsapva a magyarokat. 

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

