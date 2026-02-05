UkrajnaBrüsszelorosz-ukrán háború

Ismét megerősítették: Ukrajna uniós csatlakozása a Tisza programjának része

A Tisza Párt szavazóinak több mint fele támogatná Ukrajna uniós csatlakozását – erre emlékeztetett a mai Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szavait megerősítik a kiugrott tiszás vezető, Csercsa Balázs szavai is, aki szerint a párt vezetése is támogató álláspontot képvisel a témában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 14:07
Fotó: Tekn?s Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, több mint ötven százaléka a párt mellett állóknak támogatta ezt, így ez is a párt programjának része – emlékeztetett rá a mai Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely rámutatott: ez Európára nézve tragikus hatással lenne, olyan összegekről beszélünk, ami a teljes uniós költségvetését jelenti. – Ehhez képest az ukrán csatlakozással az ukrán mezőgazdaságot és munkavállalókat is rászabadítanák Európára – jegyezte meg.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is már beszámolt, a miniszter szavait megerősítik a kiugrott tiszás vezető, Csercsa Balázs szavai is. Mint fogalmazott, a Tisza ma még kibeszélhet az Európai Néppártból, de egy esetleges választási győzelem esetén az uniós pénzekért cserébe végre kell hajtani a néppárt által meghatározott programelemeket, követni kell az irányvonalat. Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása kapcsán – csakúgy mint Gulyás Gergely – kiemelte: 

mivel a szimpatizánsok többsége így döntött (58 százalékuk támogatta a Nemzet Hangja szavazásban), nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket. 

Mint mondta, a párt vezetése is támogató álláspontot képvisel a témában, vita csak a csatlakozás üteméről volt. Emlékeztetett: Ukrajna uniós csatlakozása az Európai Néppárt egyik legfontosabb kérdése, ezért ahhoz nekik is igazodniuk kell: Magyar Péternek ez tulajdonképpen egy feladat, amit elvárnak tőle. 

Borítókép: Mafred Weber az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Teknős Miklós)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Kormányinfó

A Tisza brüsszeli programját két biztos forrás is alátámasztja

Kormányinfó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu