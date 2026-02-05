Ismét megerősítették: Ukrajna uniós csatlakozása a Tisza programjának része

A Tisza támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, több mint ötven százaléka a párt mellett állóknak támogatta ezt, így ez is a párt programjának része – emlékeztetett rá a mai Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely rámutatott: ez Európára nézve tragikus hatással lenne, olyan összegekről beszélünk, ami a teljes uniós költségvetését jelenti. – Ehhez képest az ukrán csatlakozással az ukrán mezőgazdaságot és munkavállalókat is rászabadítanák Európára – jegyezte meg.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is már beszámolt, a miniszter szavait megerősítik a kiugrott tiszás vezető, Csercsa Balázs szavai is. Mint fogalmazott, a Tisza ma még kibeszélhet az Európai Néppártból, de egy esetleges választási győzelem esetén az uniós pénzekért cserébe végre kell hajtani a néppárt által meghatározott programelemeket, követni kell az irányvonalat. Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása kapcsán – csakúgy mint Gulyás Gergely – kiemelte:

mivel a szimpatizánsok többsége így döntött (58 százalékuk támogatta a Nemzet Hangja szavazásban), nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket.

Mint mondta, a párt vezetése is támogató álláspontot képvisel a témában, vita csak a csatlakozás üteméről volt. Emlékeztetett: Ukrajna uniós csatlakozása az Európai Néppárt egyik legfontosabb kérdése, ezért ahhoz nekik is igazodniuk kell: Magyar Péternek ez tulajdonképpen egy feladat, amit elvárnak tőle.