Az ukrán interneten már tombol a magyarellenesség

A miniszterelnök szombati kijelentései nyomán akcióba lendültek az interneten az ukrán nacionalisták. Számos bejegyzés született az ukrán fórumokon, amelyek alapján csak úgy tombol a magyarellenesség a szomszédban – írja a Mandiner.

Az ukrán nacionalisták már magyarellenes bejegyzéseket tesznek közzé, és a miniszterelnököt fenyegetik (Fotó: AFP)

A bejegyzések ugyan igyekeznek úgy feltüntetni, mintha ez a gyűlölet csak a magyar miniszterelnök ellen irányulna, azonban a mögöttes tartalmat nehéz lenne félreérteni. Az egyik bejegyzés például a névtelen szerző nem csak felteszi a kérdést, hogy hány FVP drón kezelő lenne szükség, hogy megfékezze „az Orbán frontot”, de néhány sorral később már a magyar választások kapcsán is értekezik.