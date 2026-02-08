UkrajnaOrbán Viktorfenyegetés

Az ukrán interneten már tombol a magyarellenesség

A magyar miniszterelnök kijelentései után az ukrán nacionalisták akcióba lendültek. Az ukrán fórumokon tombol a magyarellenesség, egyes pedig már Orbán Viktor drónokkal való megfékezéséről beszélnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 10:46
Fotó: ANASTASIIA SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök szombati kijelentései nyomán akcióba lendültek az interneten az ukrán nacionalisták. Számos bejegyzés született az ukrán fórumokon, amelyek alapján csak úgy tombol a magyarellenesség a szomszédban – írja a Mandiner

Az ukrán nacionalisták már magyarellenes bejegyzéseket tesznek közzé, és a miniszterelnököt fenyegetik
Az ukrán nacionalisták már magyarellenes bejegyzéseket tesznek közzé, és a miniszterelnököt fenyegetik (Fotó: AFP)

A bejegyzések ugyan igyekeznek úgy feltüntetni, mintha ez a gyűlölet csak a magyar miniszterelnök ellen irányulna, azonban a mögöttes tartalmat nehéz lenne félreérteni. Az egyik bejegyzés például a névtelen szerző nem csak felteszi a kérdést, hogy hány FVP drón kezelő lenne szükség, hogy megfékezze „az Orbán frontot”, de néhány sorral később már a magyar választások kapcsán is értekezik. 

Szerinte ugyanis a Ukrajna abban érdekelt, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, ahogy azt is tudni vélte a névtelen szerző, hogy sokan támogatják Ukrajnát a magyarok közül. 

Idén tavasszal maguk a magyarok is megmutatják, hogy egyetértenek-e ennek a Putyin-talpnyalónak, Orbán Viktornak a populizmusával és álnok politikájával

– írta az ismeretlen a fórumon. 

Jól láthatóan tehát az ukrán szélsőségeseknek megvan a maguk elvárása arra vonatkozóan, hogy a magyar társadalomnak kire is kellene szavaznia. Orbán Viktor egyébként pont arról beszélt szombaton, hogy Ukrajna nem túl barátságos államként viselkedik.

Borítókép: Ukrán nacionalisták egy megemlékezésen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu