Járványok kapujában: Ukrajna csatlakozása közegészségügyi lavinát indíthat el Európában

Afrikai mintázatok

Az ukrán egészségügyi szakemberek egy komoly HIV-járványától is tartanak. Tavaly több mint tízezer új HIV-esetet regisztráltak az országban, ahol összesen több mint kétszázezer fertőzött van, ami messze a legmagasabb szám Európában. Érdekesség, hogy a HIV terjedése az afrikai országokra jellemző mintát követ: az új fertőzések 70-80 százaléka a jelentések szerint heteroszexuális, nem pedig meleg vagy intravénás kábítószer-fogyasztók körében terjed.

Ráadásul a HIV-fertőzöttek fele nincs is tudatában fertőzési státusának, és az újonnan diagnosztizált emberek mintegy negyven százaléka a betegség előrehaladott stádiumában van.

A tüdővész is egyre nagyobb problémát okoz, amit súlyosbít, hogy a multirezisztens, vagyis a gyógyszerekre nem reagáló verziója is terjedőben van. A Covid–19-járvány tovább bonyolította a tuberkulózishelyzet helyzetét, mivel a betegség felismerése, időben kezelése nehezebbé vált. A betegség kezelését tovább nehezíti az egészségügyi rendszer gyenge ellátóképessége. A HIV-hez hasonlóan a tbc terjedését is gyorsítja a belső migráció és az országból történő kivándorlás.



A láthatatlan fenyegetések: szuperbaktériumok

Az ukrán közegészségügyi szakemberek és kutatók arra is figyelmeztettek, hogy a gyorsan terjedő, antibiotikumokra nem reagáló baktériumok szintén aggasztó mértékben vannak jelen az ország területén. A probléma súlyosságát jelzi, hogy a napokban, Rómában tartandó fertőző betegségek világkongresszusán is foglalkoznak vele. Az ukrajnai Dnyipro Állami Orvosi Egyetem Fertőző Betegségek Tanszékének professzora arról tart majd előadást, hogy

folyamatosan nő az úgynevezett az antibiotikumokra nem reagáló baktériumok okozta fertőzések száma Ukrajnában.

Sosztakovics Koretska Ludmila az előadása összefoglalójában különösen aggasztónak nevezte a gram-negatív bakteriális fertőzések előfordulásának növekedését, amelyeket szavai szerint az egyre inkább több gyógyszerre rezisztens törzsek okoznak. Az ukrán kutató azt is részletezte, hogy melyek azok a betegségek, amelyek esetében a legnagyobb a járványveszély. A leggyakoribb kórokozók között szerepelt a hányást és véres székletet okozó kólibaktérium, a szintén hasonló tüneteket okozó szalmonella, valamint a klímaberendezések, a lefolyók és vécétartályok környezetében megtelepedő Pseudomonas aeruginosa.