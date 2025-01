Jürgen Klopp megjelent Gulácsiék edzésén, a magyar kapus jövője a téma Lipcsében

Miután tavaly nyáron saját elhatározásából felállt a Liverpool kispadjáról, Jürgen Klopp a Red Bull futballigazgatójaként vállalt feladatot, így ő felügyelheti az RB Leipzig, a New York Red Bulls vagy éppen a Salzburg szakmai munkáját. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is az alapemberei között számon tartó német klub szerda esti, Stuttgart elleni Bundesliga-meccse előtt Klopp megjelent a Lipcse edzőközpontjában, erről a klub a hivatalos oldalán számolt be.

Jürgen Klopp és Marco Rose a Lipcse edzésén (Fotó: Red Bull)

Klopp a játékosok mellett természetesen Marco Rose vezetőedzővel is találkozott, aki annak idején még a futballistája is volt a Mainzban (többek között Bódog Tamás mellett). Rose nehéz őszön van túl a Lipcsével, arról is lehetett hallani, hogy megingott a kispad alatta, miután a csapatnak hat meccs után nulla pontja van a Bajnokok Ligája alapszakaszában, Gulácsi és Orbán azonban kiálltak mellette. Sajátos stílusában ezt most Klopp is megtette, akit egyszerre kérdeztek Roséról és a Red Bull New York-i csapatát irányító Sandro Schwarzról.

– Mindketten elég jók ahhoz, hogy címeket nyerjenek, de ennek semmi köze a barátságunkhoz – idézte Klopp szavait az lvz.de. – Mindketten a játékosaim voltak Mainzban, és aznap este, amikor feljutottunk a Bundesligába, azt mondtam nekik, hogy egy nap edző lesz belőlük. Nem emlékeznek rá, mert részegek voltak, de attól még ez így történt. A barátságunk persze megkönnyíti a munkát az elején, már nagyon várom, hogy együtt dolgozzunk.

Gulácsi Péter helye most biztos a kapuban, de a jövő már másé

A Lipcse mai meccse előtt Gulácsi Péter sorsa is téma volt Németországban. Mint ismert, a magyar kapus tavaly tavasszal szerezte vissza a helyét a csapat kezdőjében a hosszú sérülése után, majd a nyáron az addigi riválisa, Janis Blaswich távozott a klubtól, a helyére pedig a belga Maarten Vandevoordt érkezett a Genkből.

A 22 éves kapusért tízmillió eurót fizettek ki, ami bizonyítja, hogy hosszabb távon komolyan számolnak vele, de a jelenlegi idényben eddig mindössze két-két Bundesliga és kupameccsen védett, tehát egyértelműen Gulácsi élvezi a bizalmat. És ez a tervek szerint így marad a tavasszal is, ezt tisztázta Rose, aki azonban azt is elmondta, hogy a jövő már a belgáé lehet.

– Igyekszünk felépíteni Maartent, hiszen övé a jövő, sok éven át ő védheti majd a kaput. Jelenleg viszont egyszerűen van egy bivalyerős Gulácsi Péterünk, akivel a kapuban gyakran hoztunk le kapott gól nélküli meccseket, így nincs kérdés a kapusposzttal kapcsolatban – erősítette meg Rose, akinek a szavait a Bors is idézte.

A 34 éves Gulácsi szerződése 2026 nyaráig szól a Lipcsével, vélhetően a távozása után, vagy részben akár már a következő idényben Vandevoordt veheti át a helyét.