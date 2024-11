Gulácsi frusztrált edzője a riporterrel balhézott a kínos kudarc után

Gulácsi Péter is nagyot hibázott a Celtic elleni meccsen, a harmadik skót gól előtt egy oldalról érkező beadást kiejtett a kezéből, így született a találat. A Lipcse három vereséggel érkezett a skót csapathoz, de most először volt esélyesebb, mint az aktuális BL-ellenfele, és ennek fényében mind inkább kínos lehet a német együttesnek a kudarc. Marco Rose, a Lipcse edzője nem is bírt az idegeivel, amikor a meccs után interjút kellett adnia a DAZN képernyője előtt, élő adásban balhézott a riporterrel, Mario Reikerrel.

Marco Rose és az őt felbőszítő, mosolygó riporter. Fotó: DAZN

A Bild cikke szerint az alábbi párbeszéd zajlott le a felek között:

„Riporter: – A meccs előtt a nyomásról beszélgettünk, hogyan tudott megbirkózni ezzel a csapata?

Rose: – Most mosolyogsz?

Riporter: – Csak barátságos vagyok.

Rose: – Oké, akkor maradj olyan, amilyen vagy.

Riporter: – Nem, én ezt komolyan mondtam. Miért dühíteném fel a nézésemmel?

Rose: – Épp a nyomásról beszélgettünk és te mosolyogtál. Ez olyan… De mindegy, rendesen válaszolok a kérdésre.”

Egyre nagyobb bajban a Lipcse a BL-ben

A kínos közjáték után a Lipcse edzője elkezdte értékelni a meccset, elmondta, hogy az első öt percben pontosan azt kapták a Celtictől, amire számítottak, aztán a 10. és 35. perc között nekik állt a zászló, vezettek is, majd egy szép egyéni akcióból egyenlített a Celtic, amire pedig előre felhívta a csapata figyelmét. Rose szerint a Lipcse védekezése nem volt elég következetes, harcosabbnak kellett volna lenniük az egy-egy elleni párharcokban.

Négy vereségével a 31. helyen álló Lipcse nehéz helyzetbe került a BL-ben, ahol legalább a 24. helyet meg kellene csípnie, hogy folytathassa a rájátszásban. Ugyanakkor a hátralévő ellenfelei közül (Inter, Aston Villa, Sporting, Sturm Graz) három jelenleg az első nyolcban szerepel.