Felhívták telefonon a tiszás jelölteket, csak hebegtek-habogtak + videó

Sokszoros halogatás után hétfő este Magyar Péter végre bemutatta a Tisza jelöltjeit, azaz választókerületenként azt a három-három személyt, akik közül végül egy indul majd a jövő évi választáson. Bohár Dániel, a Megafon riportere a Patrióta adásában felhívta a figyelmet arra, a pártelnök nagyon kínos pillanatokat élhet át, de néhány jelöltje még annál kínosabbakat is. Bemutatkozó posztjaikban körzeteket kevertek össze, vagy pedig az derült ki a módosítási előzményekből, hogy a pártvezetés az utolsó pillanatban módosította, hol fognak indulni.

A tiszás jelöltállításon Magyar Péter nagyon kínos pillanatokat élhet át, de néhány jelöltje még annál kínosabbakat is (Forrás: Ripost)

Mint ahogy azt már a Magyar Nemzet is megtette, Bohár Dániel is bemutatta a Tisza Párt legismertebb képviselőjelöltjeit, majd többeket megpróbált elérni telefonon is. A riporter három csoportra osztotta a tiszás jelölteket: a baloldal kedvenceire, akiknek az az egyik legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy imádják a pride-ot, valamint akik arról ismertek, hogy szoros kapcsolatot ápolnak Gyurcsány Ferenccel, és nagy kedvencük Soros György is. Hiába hívta fel azonban egyesével mindannyiukat, egy kis hebegés-habogás után végül azt a választ adták: a Tisza Párt sajtóosztályát kell megkeresni.

Ez ugyanakkor nem is meglepő, hiszen a Telexnek Magyar Péter elmondta, továbbra is rövid pórázon fogja tartani jelöltjeit. A pártelnök kiemelte, véleménye szerint az előválasztás a Tisza Párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat majd meg a sajtónak. Magyar Péter nem véletlenül ilyen óvatos, hiszen az elmúlt hetekben a tiszás szakértők sorra buktatták le Magyar Péter Tisza-adóval kapcsolatos törekvéseit, és azóta az is kiderült, hogy a háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készülnek 2026-ban.

Bohár Dániel videóját a Patriótán alább tudja megtekinteni.