Lázadás a Tisza-szigeteken: zsarolásba kezdtek az esélytelen jelöltek

Előre nem látható kihívással szembesült az előválasztás kapcsán a Tisza Párt elnöksége. Lapunk információi szerint több, a szervezet bázisát adó Tisza-sziget vezetője is belátta, hogy esélytelen az előválasztás megnyerésére, éppen ezért zsarolásba kezdtek.

A zsarolás lényege, hogy amennyiben elbukják az előválasztást, előkelő helyen szerepeljenek a párt listáján, különben szabotálni kezdik több helyen is a Tisza Párt kampányát

– mondta egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk. Kiemelte, a koordinátorok több Tisza-sziget feloszlatását, az előválasztás szabotálását, és a sajtónak való kitálalást is belengették.

Több koordinátor is elmondta, nem fognak együttműködni a Tisza Párttal, amennyiben nem kapnak valami fontos pozíciót

– jegyezte meg az informátor. Hozzátette, különösen nagy probléma, hogy több vidéki, mostanáig igen aktív koordinátor van az elégedetlenkedők között.

Ezek az emberek könnyedén leleplezhetik, hogy a saját vármegyéjük tele van nem működő, vagy már feloszlott Tisza-szigetekkel. Emellett pedig ők a kapcsolat az aktivisták és a pártvezetés között, így akár egy-egy teljes megyében is meg tudják bénítani a Tisza Párt kampányát

– emelte ki a forrásunk. Hozzátette, éppen ezért a most elbukó, esélytelen jelöltek közül sokan fel fognak kerülni a párt listájára.

Felrakja őket az elnökség a listára, ugyanakkor a többségükből nyilvánvalóan sose lesz képviselő, ez pedig még jobban kiélezi majd a koordinátorok és a párt elnöksége közti viszonyt

– zárta a beszélgetést az informátor.