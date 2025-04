Ez volt minden idők egyik legrosszabb filmje

H.G. Wells kultikus regényét már több alkalommal filmvászonra adaptálták, az első feldolgozást, az 1932-es Elveszett lelkek szigetének a bemutatóját még megélte az író és szívből utálta, az 1977-es, szintén nem túl acélos Dr. Moreau szigetét pedig Richard Stanley rendező még kölyökként látta, és annyira felháborította, miként dolgozták fel az általa oly kedvelt könyvet, hogy már akkor a fejébe vette, egyszer majd ő maga filmesíti meg. Nem sejtette, hogy az álma megvalósítása végül rémálomba torkollik, miként a Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau című dokumentumfilmben elmondta, az egyik első és legnagyobb hibát akkor követte el, amikor felkereste Val Kilmert.



Val Kilmer a Dr. Moreau szigete című filmben Forrás: Facebook





Az alkotónak igencsak határozott, vagány és extravagáns elképzelései voltak az adaptáció kapcsán, olyannyira, hogy enyhén szólva sem volt könnyű meggyőznie a producereket, hogy nyúljanak a zsebükbe a nem éppen Hollywooddal kompatibilis merész víziójának finanszírozása kapcsán. A történet már önmagában bizarr, egy hajótöröttről szól, aki egy messzi, a civilizációtól elzárt szigeten találja magát, ahol egy zseniális, de megtébolyodott és mindenki által halottnak hitt tudós emberek és állatok keresztezésén kísérletezik, majd idővel a torz lények fellázadnak ellene.

Marlon Brandót viszonylag hamar sikerült leszerződtetni a főszerepre és papíron telitalálatnak is tűnt,

hiszen a zakkant, önhatalmú doktor karaktere sok szempontból emlékeztet az Apokalipszis most Kurtz ezredesére, viszont bár a színész rangot adott a filmnek, nem számított olyan névnek, aki miatt a fiatalok is csoportosan váltanának rá jegyet. Kellett tehát egy aktuális sztár; felmerült Bruce Willis is, de ő épp válófélben volt Demi Moore-ral, a bonyolult jogi procedúra miatt pedig nem hagyhatta volna el az Egyesült Államokat, hogy elutazzon Ausztráliába a forgatásra.

Menet közben viszont képbe került Val Kilmer, aki azonban cseppet sem az a visszafogott, önironikus, humoros és kedves figura volt akkoriban, mint ahogyan a róla szóló Val című dokumentumfilmben megismerhettük, ekkortájt a karrierje abszolút csúcsán volt, körülrajongták a Mindörökké Batman kapcsán és igencsak lekezelően érzékeltette, hogy az ő ideje túl értékes ahhoz, hogy túl sokat fecséreljen el belőle a Dr. Moreau szigetére, így csak fele annyi forgatási napot vállalt, mint amennyi szükséges lenne.

Stanley nem ereszthette el a kezét, mert tudta, az egész projektet dobja a New Line Cinema ez esetben, így a hajótörött helyett az őrült tudós jobbkezének karakterét osztotta rá. A megjelenésével rögvest háromszorosára nőtt a tervezett költségvetés, ekkor azonban még senki nem sejtette, milyen anyagi katasztrófa felé száguldanak, miként a rendező sem, hogy négy nappal a forgatás megkezdése után kirúgják a filmből.