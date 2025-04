Elhunyt Val Kilmer, ez okozta a halálát

64 éves korában meghalt Val Kilmer – adta hírül lánya, Mercedes Kilmer. A New York Times beszámolója szerint halálát tüdőgyulladás okozta. Kilmer színpadi színészként kezdte pályafutását, majd olyan nagysikerű hollywoodi filmekben tűnt fel, mint a Top Secret, a Top Gun vagy a Willow. Egyik legismertebb alakítása Jim Morrison megformálása volt Oliver Stone The Doors című filmjében. Szerepelt a Tiszta románc és a Szemtől szemben című filmekben is.

Val Kilmer szerepei

A Tombstone – A halott város című filmben magára öltötte az ikonikus westernhős, a részeges fogorvos, Doc Hollywood szerepét. 1995-ben ő alakította Batmant a Mindörökké Batman című szuperhősfilmben. A 2000-es évektől egyre kevesebb hollywoodi produkcióban tűnt fel, de még így is kapott szerepeket, például a Déjà Vu-ban.

A 2010-es évek közepén gégerákkal diagnosztizálták, emiatt visszavonult a filmes világ nagy részétől. Ennek ellenére 2022 egyik legsikeresebb filmjében, a Top Gun: Maverick-ben még egyszer visszatért, hogy egy cameoszerep erejéig újra együtt játsszon Tom Cruise-zal.

Magánéletében egy házassága volt: Joanne Whalley színésznővel 1988 és 1996 között élt házasságban. Két gyermekük született, Mercedes (1991) és Jack (1995).

2021-ben jelent meg a Kilmer életéről szóló Val című dokumentumfilm, amely nagyrészt a sztár saját, évtizedek alatt készült felvételeiből állt össze, melyeket a forgatási szünetekben készített. A gégerák miatt a filmet saját fia, Jack Kilmer narrálta. A sztár nagyon nehéz természet hírében állt a 90-es években, aki rendszeresen összerúgta a port a stábtagokkal, művészi ambíciói nehezen estek egybe a Hollywood által ráhúzott sztárimázzsal.