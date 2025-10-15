HBO MaxsorozatajánlóStephen King

Vérfagyasztó előzetest kapott a HBO őszi durranása – megtekintése felnőtteknek is csak lámpafénynél ajánlott

Hamarosan visszatér az irodalom és a filmtörténelem egyik legrettegettebb bohóca: az HBO bemutatta az It: Welcome to Derry felnőtteknek szóló előzetesét, amely egyértelműen jelzi, hogy a sorozat nem fog finomkodik sem a vérrel, sem a rettegéssel. Az Az előzménysorozata ezúttal 1962-be repíti vissza a nézőket, amikor a látszólag békés Derry városában elszabadul valami gonosz – az már most biztos, hogy az HBO nem kegyelmez az ijedős nézőknek.

2025. 10. 15.
A HBO Max garantálja a halloweeni rettegést: előzménysorozat készült Stephen King kultikus regényéhez, pontosabban annak kétrészes filmadaptációjához. Forrás: HBO Max
A cikkünk végén található trailer alapján a HBO sorozata nemcsak a természetfeletti borzalmakra épít, hanem társadalmi feszültségeket is érint: a történet középpontjában rasszista indíttatású bűncselekmények és az ezek nyomán kibontakozó állandó bizonytalanság és rettegés áll. A rendezői székbe Andy Muschietti tért vissza, aki a 2017-es és 2019-es Az-filmekkel új életet lehelt Stephen King klasszikus szörnyetegébe. A főszerepben ismét Bill Skarsgård látható Pennywise-ként, mellette Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar és Stephen Rider debütál a főbb szerepekben. 

A Krajcáros nem tétlenkedik, a frászt hozza mindenkire az HBO új sorozatában. Forrás: HBO Max

Üdvözlünk Derryben!

A hangulat a kedvcsináló alapján sötétebb és nyomasztóbb, mint valaha – az alkotók ezúttal kifejezetten a felnőtt nézőket célozzák, viszont sokan joggal tartanak tőle, hogy King és az írott alapanyag nélkül a sorozat nem fogja megállni a helyét. A szerző munkáiból inspirálódó, az Az-filmek sikerét meglovagolni hivatott Castle Rock is igencsak vegyes fogadtatásban részsült hét évvel ezelőtt. Október 26-án minden kiderül, az mindenesetre biztos, hogy az idei halloweeni szezon egyik legígéretesebb produkciójáról van szó. 

Az It: Welcome to Derry amellett, hogy feltárja a két mozifilm előzményeit, mélyebben is bemutatja Stephen King 1986-os regényének mitológiáját. 

King több mint ezeroldalas műve a gonosz természetét, a gyermekkori félelmeket és a kollektív bűn elfojtását vizsgálja – a regény egyik legizgalmasabb aspektusa, hogy Derry városa maga is élő organizmusként viselkedik, amely táplálja a szörnyűségeket, és az alkotóknak most a sorozatformátum biztosít sokkal tágabb kereteket arra, hogy bemutassák mindezt.

A könyvből eddig két ikonikus adaptáció is készült: az 1990-es tévés minisorozat, amelyben Tim Curry alakította felejthetetlenül a démoni bohócot, majd Muschietti két filmje, amelyek modern, vizuálisan és érzelmileg is rendkívül hatásos feldolgozások lettek. A mostani sorozat forgatókönyvírói, Jason Fuchs és Brad Kane nem csupán King regényét, hanem a korábbi filmek világát is alapul vették – persze új történetszálakat és karaktereket is beemeltek, hogy megmutassák, miként született meg Pennywise, és hogyan fertőzte meg Derry lelkét már évtizedekkel korábban.

Az It: Welcome to Derry október 26-án érkezik az HBO-ra, és másnap, október 27-től az HBO Maxon is elérhető lesz. Ha az előzetes alapján ítélünk, Derry városába visszatérni ezúttal is csak a legbátrabbaknak ajánlott.

 

