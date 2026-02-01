Lázár János: Szégyen és gyalázat, hogy Magyar Péter és a Tisza bűnözőket fizet a fideszesek zaklatásáért + videó

Újabb videót tett közzé a Facebook-oldalán Lázár János, amelyben az építésügyi és közlekedési minisztert a fia faggatja arról, hogy lesznek-e további Lázárinfók vagy „vagy a bűnözők elveszik ezt is”. A tárcavezető azonban megnyugtatta őt is, meg másokat is, akik a Lázárinfók további sorsáért aggódnak.

A jövő héten két Lázárinfó is lesz, a tárcavezető Pusztaszabolcson és Vácon tart népgyűlést és beszélgetést.

Tesszük ezt azért, mert Magyar Péter emberei lebuktak a múlt héten Gyöngyösön. Magyar Péter fölbérelt feketeöves, nehézsúlyú, igazán veszélyes bűnözőket, hogy megfenyegesse a fideszeseket Gyöngyösön, a Lázárinfót és mindenkit, aki eljött beszélgetni

– hangsúlyozta Lázár János, aki arra is rámutatott: ez a szándék azonban kudarcba fulladt.

„Nem engedtük magunkat megfélemlíteni és nem fogunk engedni Pusztaszabolcson és Vácon sem a nyomásnak, az erőszaknak és a fenyegetésnek. Szégyen és gyalázat, hogy 30 év után Magyar Péter és a Tisza Párt bűnözőket fizet azért, hogy a fideszeseket fenyegessék” – hangsúlyozta Lázár János, majd mindenkit emlékeztetett: a fideszesek hisznek a szeretet és az összefogás erejében, és nem hagyják, hogy Magyar Péter bűnözőkkel fenyegessen, illetve bűnözőket küldjön az országra.

Borítókép: Lázár János (Forrás: Képernyőfotó)