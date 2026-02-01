orbán viktorminiszterelnöktisza pártlázárinfó

Orbán Viktor: Üzenjük a Tiszának, ne hergeljék, ne uszítsák az embereket!

A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy a gyöngyösi Lázárinfón a Tisza Párt megbízásából bűnözők jelentek meg és fenyegették a kormánypárti szimpatizánsokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 9:58
DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Havran Zoltán
– Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán a hatvani DPK-gyűlésről megosztott videóban. 

Tisza Párt, Magyar Péter Havran Zoltán
A tiszások gyűlöletkeltésére válaszolt Orbán Viktor (Fotó: Havran Zoltán)

A miniszterelnök elmondta, hogy sok mindent látott, de olyat még nem, hogy bűnözők bandába szerveződve egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint amilyen a gyöngyösi Lázárinfó volt, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket.

Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak

– tudatta a kormányfő, hogy milyen bűnök terhelik azokat, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. 

Némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre. És még csak 72 napra vagyunk a választástól. Mi lesz itt, emberek?

– tette hozzá.

A kormányfő ismét kihangsúlyozta a tiszásoknak üzenve, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz. Azt is kérte, hogy a kormánypártok támogatói ne üljenek fel semmilyen provokációnak, hanem szépen, higgadtan, nyugodtan tekintsék át ezeket a nehéz kérdéseket, és találják meg a közös válaszokat. 

Csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon

– húzta alá Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)


