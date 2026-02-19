Rendkívüli

Választás 2026: péntekig mindenki megkapja postai úton az értesítőt

Már másfél hete zajlik a választási értesítők kiküldése, és legkésőbb péntekig minden érintett megkapja a dokumentumot. Az értesítő tartalmazza a szavazás pontos helyét és idejét, de bemutatása nem feltétele a voksolásnak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 19. 6:29
Másfél hete kezdte meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a névre szóló küldemények postázását, ezekben az NVI arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben, és melyik szavazókörben élhetnek választójogukkal. Annak a választópolgárnak, aki tárhellyel is rendelkezik, az értesítőt elektronikusan is megküldik.

Budapest, 2024. április 5. A Magyar Posta kézbesítője az idei európai parlamenti, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőt dob postaládába egy budapesti társasházban 2024. április 5-én. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 3-i névjegyzéki adatok alapján megkezdte az értesítők kiküldését. MTI/Máthé Zoltán
A legtöbb postaládába már megérkeztek az értesítők (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az értesítőket a február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően nyomtatták ki, kiküldésükkel az iroda a Magyar Postát bízta meg. 

A mintegy 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb pénteken kézbesítik az értesítőt. Ha valaki nem kapja meg, akkor ezt a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de április 12-éig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza, a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát és megtalálható rajta a szavazás pontos helye és ideje. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.

Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak. 

A szavazáson a választópolgárnak személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kell igazolnia.

Borítókép: Már másfél hete zajlik a választási értesítők kiküldése (Fotó: MTI)

               
       
       
       

