„Ne higgyék, hogy véletlen, hogy Manfred Weber, Volodimir Zelenszkij, Friedrich Merz és Donald Tusk is egyszerre támadja Orbán Viktort. Nagyon jól tudják ők is, hogy ha marad Orbán Viktor és a nemzeti kormány, akkor Ukrajna nem lesz az EU tagja, és Magyarországot nem lesznek képesek belerángatni a háborúba” – írja bejegyzésében Hidvégi Balázs.
Hidvéghi Balázs: A 2026-os választás tétje Ukrajna és a háború kérdése
Nem véletlen, hogy több európai vezető egyszerre támadja Orbán Viktort – erről írt közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a 2026-os választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e önálló külpolitikáját, vagy Ukrajna uniós csatlakozásának és a háborús politikának az irányába mozdul el.
Szimbolikus, hogy éppen ők, a legháborúpártibb vezetők rendelték most magukhoz Magyar Pétert. Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között. Eligazították, hogy hatalomra kerülése esetén az önálló külpolitikát fel kell adni, a háborús politikát támogatni kell, és Ukrajna tagságához és finanszírozásához hozzá kell járulni. Merz meg is mondta a müncheni biztonságpolitikai konferencián: ha Orbán Viktort sikerül leváltani, akkor megnyílik az út Ukrajna előtt
– teszi hozzá.
„Hát erről beszélünk, és ez a 2026-os választások tétje is: ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, Ukrajna jön az EU-ba, Magyarországot belerángatják a háborúba, a magyar családok pénze pedig megy Ukrajnába. Legyünk résen! Csak Orbán Viktor képes nemet mondani nekik! A Fidesz a biztos választás!” – zárja.
Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Forrás: Facebook)
