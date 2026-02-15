háborúBrüsszelHidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: A 2026-os választás tétje Ukrajna és a háború kérdése

Nem véletlen, hogy több európai vezető egyszerre támadja Orbán Viktort – erről írt közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a 2026-os választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e önálló külpolitikáját, vagy Ukrajna uniós csatlakozásának és a háborús politikának az irányába mozdul el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 10:18
Hidvéghi Balázs Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs
„Ne higgyék, hogy véletlen, hogy Manfred Weber, Volodimir Zelenszkij, Friedrich Merz és Donald Tusk is egyszerre támadja Orbán Viktort. Nagyon jól tudják ők is, hogy ha marad Orbán Viktor és a nemzeti kormány, akkor Ukrajna nem lesz az EU tagja, és Magyarországot nem lesznek képesek belerángatni a háborúba” – írja bejegyzésében Hidvégi Balázs.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Szimbolikus, hogy éppen ők, a legháborúpártibb vezetők rendelték most magukhoz Magyar Pétert. Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között. Eligazították, hogy hatalomra kerülése esetén az önálló külpolitikát fel kell adni, a háborús politikát támogatni kell, és Ukrajna tagságához és finanszírozásához hozzá kell járulni. Merz meg is mondta a müncheni biztonságpolitikai konferencián: ha Orbán Viktort sikerül leváltani, akkor megnyílik az út Ukrajna előtt

 – teszi hozzá.

„Hát erről beszélünk, és ez a 2026-os választások tétje is: ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, Ukrajna jön az EU-ba, Magyarországot belerángatják a háborúba, a magyar családok pénze pedig megy Ukrajnába. Legyünk résen! Csak Orbán Viktor képes nemet mondani nekik! A Fidesz a biztos választás!” – zárja.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Forrás: Facebook)

