Hidvéghi Balázs: A 2026-os választás tétje Ukrajna és a háború kérdése

Szimbolikus, hogy éppen ők, a legháborúpártibb vezetők rendelték most magukhoz Magyar Pétert. Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között. Eligazították, hogy hatalomra kerülése esetén az önálló külpolitikát fel kell adni, a háborús politikát támogatni kell, és Ukrajna tagságához és finanszírozásához hozzá kell járulni. Merz meg is mondta a müncheni biztonságpolitikai konferencián: ha Orbán Viktort sikerül leváltani, akkor megnyílik az út Ukrajna előtt